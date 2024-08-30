Vodafone інвестував понад 2 мільярди гривень в економіку

30 августа 2024, 11:15

Vodafone Україна у 1 півріччі 2024 року демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку основних операційних та фінансових показників.

За результатами перших шести місяців року виручка Vodafone склала 11,7 млрд грн. Показник OIBDA у першому півріччі 2024 року становить 6,408 млрд грн, маржа OIBDA – 54.7%. Чистий прибуток Vodafone становить 1,95 млрд грн. Зниження на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене коливанням валютного курсу. Середній дохід на одного користувача (ARPU) у 2 кварталі 2024 року склав 115,8 грн на місяць.



Основним фактором зростання стало збільшення кількості клієнтів – до мобільної мережі Vodafone доєднались 700 тисяч нових абонентів, послугами фіксованого інтернету компанії користується вже понад 250 тисяч клієнтів.



Vodafone продовжує реінвестувати прибуток у телекомунікаційну інфраструктуру. Vodafone зберігає високий темп інвестицій – обсяг капіталовкладень Vodafone в інфраструктуру країни у 1 півріччі 2024 року становить 2,12 млрд грн. Загалом протягом минулих 2,5 років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 11,36 млрд грн. Пріоритетні напрямки: енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку та розширення ємності мережі мобільного зв'язку та будівництво мереж фіксованого доступу до інтернет на базі сучасної технології GPON.



Зусилля компанії підтверджуються і результатами користувацьких тестів Speedtest – вже друге півріччя поспіль Vodafone є лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні.



Vodafone працює над збільшенням швидкості, доступної для користувачів, не тільки на базі 4G. У травні цього року Vodafone розпочав тести indoor-рішенння 5G, яке компанія побудувала спільно з Nokia у Івано-Франківську на території інноваційного центру Промприлад. Це були перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання. Відчути новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій можна було за допомогою звичайних смартфонів та планшетів із підтримкою 5G.



Vodafone продовжує розвивати нові технологічні послуги. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора. У майбутньому Vodafone розглядає можливість продажу своїх AI-рішень на ринку для потреб інших компаній, що дозволить не тільки повернути інвестиції, але й стати лідером у сфері технологій штучного інтелекту в Україні.



Vodafone вдалось збільшити кількість клієнтів мобільного зв'язку у порівнянні з 2 кварталом минулого року, станом на 30 червня 2024 року зв'язком Vodafone користувались 15,9 млн клієнтів, що на 4,1% більше, ніж за результатами 1 півріччя минулого року. База збільшилась також в порівнянні з попереднім кварталом – Vodafone вдалось наростити кількість як приватних абонентів, так і клієнтів у корпоративному сегменті.



Більше 2 млн клієнтів Vodafone залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone за українськими тарифами. З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і надає у більшості тарифів безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг» на території 30 країн. В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернету та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг.



На початку липня 2024 року Vodafone та Vega, а загалом 7 українських та 22 європейські оператори мобільного та фіксованого зв’язку України та інших країн Європи підписали спільну заяву про забезпечення доступного роумінгу задля підтримки України на наступні 12 місяців. Таким чином, впродовж наступних 12-ти місяців усі українці, які вимушено перебувають на території ЄС, зможуть продовжити користуватися доступним роумінгом та залишатися на зв’язку із рідними, а європейці, у свою чергу, отримують ті самі права в Україні.