Vodafone у 1 півріччі 2023 року збільшив інвестиції, доходи

30 августа 2023, 9:15

Vodafone Україна звітує про результати роботи у першому півріччі 2023 року. Компанія демонструє зростання більшості ключових показників операційної діяльності.

Дохід компанії у першому півріччі 2023 року склав 10,4 млрд грн, що на 5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Не зважаючи на вплив війни, компанія збільшила інвестиції у мережу на 75% у порівнянні з першим півріччям минулого року. При цьому ефективність бізнесу залишається на стабільному рівні з тенденцією до зростання.

Показник OIBDA за перші шість місяців 2023 року склав 5,9 млрд грн, +3% в порівнянні з минулорічними показниками за аналогічний період. Показник маржа OIBDA залишається стабільним– на рівні 57%, зменшення становить 1 п.п.. Чистий прибуток Vodafone у першому півріччі 2023 року склав майже 2,3 млрд грн. Збільшення показника на 242% порівнянні з аналогічним періодом минулого року обумовлено зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року НБУ зафіксовано обмінний курс долару США до гривні).



Абонентська база у другому кварталі 2023 року у порівнянні з 1 кварталом 2023 року залишається стабільною – 15,2 млн клієнтів. Зменшення на 8% у порівнянні з 2 кварталом минулого року пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій та масової міграції.



Більше 2 млн з них залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone. На початку 2023 року Vodafone продовжив дію спеціальної пропозиції – у більшості тарифів Vodafone доступне безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг». В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг.



ARPU компанії також збільшився до 108,4 грн на місяціь внаслідок зростання проникнення мобільного інтернету та обсягів користування.



Vodafone збільшив на 75% капітальні інвестиції – у першому півріччі 2023 року вони склали 2,2 млрд грн. Завдяки цьому інженери Vodafone відновлювали зруйновану інфраструктуру, оперативно лагодили обладнання, розвивали та розширювали мережу, а також готували інфраструктуру до можливої нестачі електропостачання в зимовий період.



Для створення достатнього запасу електроенергії новими акумуляторними батареями переобладнано понад 9000 базових станцій. Батареї нового типу пристосовані до важких умов експлуатації, менш чутливі до перепадів напруги в мережі та частих відключень електроенергії, а також мають у 2,5-3 рази вищу швидкість зарядки порівняно з батареями, які використовувались раніше.



Для забезпечення аварійного живлення компанія додатково обладнала 1124 вузлові технічні об’єкти резервним живленням за допомогою стаціонарних генераторних установок. Додатково підготовлено 522 мобільні генератори. В компанії створено достатній резерв дизельного палива та бензину для роботи генераторів та налагоджені резервні логістичні канали постачання палива. Енергетики компанії тестують нові рішення, на ряді об’єктів вже використовуються альтернативні джерела енергії, такі як сонячні електростанції та мікротурбінні генератори.