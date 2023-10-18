Проти України працюють щонайменше 23 російські кібертерористичні хакерські групи

18 октября 2023, 15:15

У першому півріччі 2023 року фахівці зафіксували постійну діяльність щонайменше 23 російських кібертерористичних хакерських угруповань.

Усі вони переслідують різні цілі, зокрема і воєнні, та атакують як державний, так і приватний сектори.

Серед найбільш активних, небезпечних і дієздатних груп – UAC-0010 / Gamaredon (контрольована ФСБ росії), UAC-0082 / Sandworm (діяльність асоціюють із Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил російської федерації, раніше відомого як ГРУ). Також Україну активно атакують угруповання:



◾️ UAC-0056 (ГРУ),

◾️ UAC-0028 (APT28 / ГРУ),

◾️ UAC-0144 / UAC-0024 / UAC-0003 (Турла / ГРУ),

◾️ UAC-0029 (APT29 / СВР – служба зовнішньої розвідки рф),

◾️ UAC-0109 (Заря),

◾️ UAC-0100,

◾️ UAC-0106 (XakNet),

◾️ UAC-0107 (CyberArmyofRussia).