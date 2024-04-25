У Верховній Раді пропонують легалізувати незаконну діяльність лотерей

25 апреля 2024, 10:15

Прийняття відповідного законопроєкту 9256-д лобіює у своїх власних бізнес-інтересах голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цей закон фактично легалізує та розширить діяльність двох лотерейних операторів – МСЛ та УНЛ, які наразі заробляють мільйони без відповідних ліцензій на організації ставок та онлайн-казино.У підсумку лотерейщики взагалі зможуть отримати свого регулятора, який буде закривати очі на імітацію азартних ігор лотерейними операторами.Законопроєкт схвалено сьогодні у першому читанні. Будемо спостерігати, чи розв’яжуть нардепи руки лотерейщикам.225-й ОШБ отримав від Міністерства Оборони 40 новеньких бронемашин українського виробництва "Козак-5".Підрозділ пройшов бої за Оріхово-Василівку, ГРП у Горлівці, прикриття відходу Сил Оборони з Авдіївки та брав участь у зупинці ворога перед Часовим Яром.