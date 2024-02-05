Українці витратили тільки на легальні азартні ігри понад 83 мільярди за рік

5 февраля 2024, 8:45

Безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли у 2023 році до 83 мільярдів гривень.

За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, цьому сприяли проведені НБУ перевірки банків та небанківських фінансових установ, які встановили численні порушення під час проведення операцій із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.«Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням «міскодингу». До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році)», – наголосив Гетманцев.