Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану, — Міноборони

Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в Реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.
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