Людям із залежністю від азартних ігор не будуть видавати кредити

26 июля 2024, 16:15

Усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що людина не страждає залежністю від азартних ігор.

З 25 липня 2024 року мікрокредитні компанії, які перевіряють позичальників через бюро кредитних історій, отримують доступ до реєстру ігроманів, які роблять ставки за кредитні кошти.Це означає, що відсьогодні видавати таким особам споживчі кредити заборонено. Вказану норму містить закон № 9422, ухвалений наприкінці минулого року.Перед кожним укладанням правочину кредитори зобов’язані впевнитись у відсутності такої відмітки щодо їх майбутнього позичальника. За порушення цієї вимоги передбачені штрафи.