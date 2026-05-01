Італія може переглянути заборону на рекламу гемблінгу

1 мая 2026, 9:15

Уряд Італія на чолі з Джорджою Мелоні розглядає можливість пом’якшення «Указу про гідність» 2018 року, який запровадив жорстку заборону на рекламу азартних ігор.

Зміни можуть увійти до пакета реформ 2026 року.Причина — низька ефективність обмежень: вони не зменшили рівень залежності, але суттєво вдарили по фінансуванню спорту, особливо футболу.Міністр спорту Андреа Абоді назвав чинну систему неефективною та запропонував альтернативу: посилення контролю за гравцями, відстеження транзакцій і введення лімітів на ставки. Це має одночасно захистити населення і підтримати легальний ринок.