Італія прагне завершити тарифну суперечку з США через вільну торгівлю

2 марта 2026, 8:15

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила про намір створити зону вільної торгівлі між Європейським Союзом і США, щоб покласти край трансатлантичній тарифній суперечці.

Вона наголосила, що взаємні мита є помилкою, а сторони мають рухатися до відкритішої торгівлі.▫️За її словами, минулорічна угода між ЄС і США була фактично зірвана після рішення Верховного суду США, яке обмежило частину тарифних повноважень президента Дональда Трампа. Після цього було запроваджено глобальний 10-відсотковий збір, що спричинив невизначеність серед партнерів.Мелоні підкреслила, що Рим прагне «сталого й розумного» рішення та закликала використати ситуацію як шанс для створення повноцінної зони вільної торгівлі. США залишаються другим за величиною експортним ринком для Італії, тому врегулювання тарифного конфлікту є одним із ключових пріоритетів уряду.