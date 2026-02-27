GIGABYTE GO27Q24 та GO27Q24A: QD-OLED 240Hz QHD — ідеально для Counter-Strike

27 февраля 2026, 11:45

GIGABYTE оголосила про вихід ігрових моніторів GO27Q24 та GO27Q24A.

Обидві моделі оснащені 27-дюймовою QD-OLED панеллю з роздільністю QHD (2560×1440) — форматом, який поєднує високу деталізацію та помірні вимоги до продуктивності в порівнянні з 4K.

Новинки орієнтовані на динамічні ігри: заявлено частоту оновлення 240 Гц і час відгуку 0,03 мс. Також серія отримала сертифікацію VESA ClearMR 13000, що підкреслює акцент на чіткості руху та мінімальному розмитті у швидких сценах.



Для комфортної гри зі змінним FPS передбачена підтримка VRR, а також функція OLED VRR Anti-Flicker, яка оптимізує роботу VRR і допомагає знизити мерехтіння під час тривалих сесій.

Серед фірмових інструментів для налаштування зображення заявлені:

• Tactical Switch 2.0 для швидкого перемикання режимів;

• Black Equalizer 2.0 і Night Vision для кращої видимості в темних сценах;

• Flash Dimming для зменшення дискомфорту у яскравих сценах і при різких перепадах освітлення.



GIGABYTE також вказує 99% охоплення DCI-P3, що може бути корисним не лише в іграх, а й для перегляду контенту чи задач, де важлива насиченість і точність кольорів.

Окремий акцент зроблено на довговічності OLED-панелі. У моніторах передбачено комплекс AI OLED Care (фонові сценарії догляду та автоматичне очищення пікселів), а також покращене охолодження з використанням graphene thermal film та ефективнішим тепловідведенням — важлива деталь для тривалого щоденного використання.

Із підключень заявлено USB Type-C з Power Delivery 15 Вт, керування налаштуваннями доступне через OSD Sidekick, а конструкція доповнена металевою підставкою з ергономічними регулюваннями.



GO27Q24 та GO27Q24A позиціонуються як 27-дюймові QD-OLED рішення у форматі QHD із високою частотою оновлення, підтримкою VRR та набором геймерських функцій для практичного використання. Скоро ці новинки з’являться в магазині Telemart — стежте за оновленнями на https://telemart.ua/ua/monitors/gigabyte/.