MPG 341CQPX QD-OLED и MAG 271QPX QD-OLED E2 - новые игровые мониторы MSI

22 июля 2024, 15:45

Компания MSI представляет новые мониторы с экранами QD-OLED.



С самого момента выхода серии QD-OLED специалисты MSI неустанно занимались ее усовершенствованием и теперь готовы продемонстрировать всем пользователям результаты своего труда.

Игровой монитор MPG 341CQPX QD-OLED предлагает пользователю 34-дюймовый ультраширокий изогнутый экран с разрешением 3440x1440 (UWQHD) и кривизной 1800R, обеспечивающий панорамное изображение. Благодаря технологии QD-OLED он выдает точные и насыщенные цвета, а отличные скоростные характеристики (частота обновления 240Гц, время отклика 0,03мс) гарантируют плавное отображение динамичных игровых сцен. Монитор обладает интерфейсом HDMI 2.1, соответствует стандарту четкости VESA ClearMR 13000 и поддерживает эксклюзивное приложение Gaming Intelligence с рядом полезных дополнительных функций, таких как KVM-переключатель.Вкусы геймеров разнятся, и для тех, кто предпочитает плоские экраны, компания MSI также приготовила новые модели, которые обеспечат качественное, четкое изображение в любых играх, даже самых динамичных шутерах.Модель MAG 271QPX QD-OLED E2 с разрешением 2560x1440 (WQHD) обладает отличными скоростными характеристиками (частота обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс) и подключается по интерфейсу HDMI 2.1. Она предназначена для любителей шутеров от первого лица и консольных геймеров.Все эти мониторы MSI поддерживают эксклюзивный консольный режим и защитную технологию OLED Care 2.0, предотвращающую выгорание экрана. В них также реализовано эффективное безвентиляторное охлаждение.