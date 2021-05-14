Новейшие игровые компьютеры MSI поддерживают технологию NVIDIA Resizable BAR

14 мая 2021, 14:45

Будучи ведущим производителем игровых компьютеров, компания MSI неустанно повышает качество своей продукции, нацеленной на геймеров и творческих профессионалов.

Недавно была представлена линейка игровых компьютеров MSI с процессорами Intel Core 11-го поколения - MSI 11th Gen Gaming Desktop is unveiled, в конфигурацию которых могут входить процессор Intel Core i9-11900K с разблокированным множителем и видеокарта NVIDIA RTX 3090.



Всего доступно пять новых моделей, от флагманской Aegis до киберспортивной Infinite и компактной Trident, поэтому каждый геймер сможет выбрать игровую платформу по своему вкусу.



MSI – первый производитель, реализовавший, в сотрудничестве с Intel и NVIDIA, технологию Resizable BAR во всей линейке своих игровых компьютеров с процессорами Intel Core 11-го поколения. Благодаря ей частота кадров в играх увеличивается на 5-10%, причем наибольший прирост наблюдается при использовании более высоких разрешений – приятная новость для всех геймеров, которые хотят играть с максимальным комфортом. Технология активируется в несколько простых шагов.

При традиционном варианте доступа к видеопамяти центральный процессор мог работать лишь с буфером размером 256 МБ. Однако по мере того, как игры становятся все более графически насыщенными, объем данных, которые передаются из видеопамяти процессору и обратно постоянно растет. В какой-то момент он превышает доступный лимит, что приводит к созданию очереди запросов и падению производительности.



Технология Resizable BAR значительно повышает эффективность обмена данными между центральным и графическим процессорами. Вместо использования специального буфера центральный процессор теперь получает доступ ко всему объему видеопамяти, причем передача данных может осуществляться в несколько параллельных потоков.