MSI демонстрирует первый ноутбук с процессором NVIDIA RTX Spark

4 июня 2026, 15:45

На выставке COMPUTEX 2026 MSI представила Prestige N16 Flip AI+ — первый ноутбук компании, разработанный в сотрудничестве с NVIDIA на базе нового процессора RTX Spark.



Prestige N16 Flip AI+ представляет собой новое поколение премиальных тонких и лёгких ПК, сочетающее full-stack AI-платформу NVIDIA, полный набор RTX-технологий и исключительную энергоэффективность в универсальном дизайне «2-в-1».



Первый ноутбук MSI, работающий на базе NVIDIA RTX Spark, сочетающий полноценную платформу ИИ NVIDIA, полный набор RTX-технологий и исключительную энергоэффективность в премиальном дизайне 2-в-1.

Создан для создателей, разработчиков и геймеров: мощная графика, продуктивность с помощью ИИ и ускоренная обработка творческих нагрузок.Оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем UHD+ Tandem, аккумулятором ёмкостью 99,9 Вт·ч, пером MSI Nano, сенсорной панелью MSI Action и универсальным форм-фактором для мобильной продуктивности и развлечений.Prestige N16 Flip AI+ работает на базе NVIDIA RTX Spark, переосмысливая персональные вычисления, объединяя продвинутый контент, разработку искусственного интеллекта и высокопроизводительные игры на новой платформе, созданной с нуля для нового опыта работы с Windows ПК.RTX Spark, разработанный для создателей, разработчиков искусственного интеллекта и геймеров, предлагает full-stack платформу NVIDIA и полный набор RTX-технологий для компактных ноутбуков с автономностью на весь день.Иммерсивный визуальный опыт Prestige N16 Flip AI+ обеспечивается 16-дюймовым OLED-дисплеем UHD+ Tandem с двухслойной эмиссионной структурой, объединяющей два OLED-слоя для совместного освещения.Эта передовая технология панелей обеспечивает максимальную яркость более 1000 нит, одновременно повышая долговечность дисплея и энергоэффективность.Экран гарантирует яркое изображение с глубоким контрастом и точностью цветопередачи кинематографического уровня, охватывая 100% цветового спектра DCI-P3 для профессиональных творческих задач. Переменная частота обновления (VRR) обеспечивает плавную графику в играх, развлечениях и видеомонтаже. Каждый дисплей сертифицирован Calman и достигает точности цветопередачи Delta E < 2.Разработанный для универсального повседневного использования, дизайн «2-в-1» позволяет плавно переходить между режимами ноутбука, планшета, «палатки» и презентации, легко адаптируясь к различным рабочим процессам и средам.Система поддерживает MSI Nano Pen — лёгкий стилус, предназначенный для естественного и точного ввода.Идеально подходящий для заметок, эскизов, презентаций и творческой работы, стилус можно надёжно хранить под ноутбуком для удобной портативности.Дополняет опыт MSI Action Touchpad с настраиваемым жестовым управлением, которое упрощает навигацию и повышает эффективность рабочих процессов. Дополнительные особенности включают четырёхдинамиковую систему, обеспечивающую насыщенный, иммерсивный звук как для продуктивности, так и для развлечений.