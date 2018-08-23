MSI представляет первые оригинальные версии видеокарт NVIDIA GeForce RTX

Компания MSI лишь за последний год продала более 8 миллионов видеокарт, а сегодня с гордостью представляет свои версии новых устройств на базе графических процессоров NVIDIA серии GeForce RTX 20.
Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX совершают прорыв в области компьютерной графики, задавая новые стандарты производительности. Основываясь на инновационной микроархитектуре NVIDIA Turing и платформе разработки приложений NVIDIA RTX, новые видеокарты позволяют использовать вместе трассировку лучей в режиме реального времени, функции искусственного интеллекта и программируемые шейдеры. Это не просто новый способ наслаждаться играми – это максимум того, что имеется в мире гейминга на данный момент.
Новые графические процессоры были представлены компанией NVIDIA на специальном двухдневном мероприятии GeForce Gaming Celebration, которое началось в развлекательном центре Palladium немецкого города Кельна в преддверии выставки Gamescom-2018.
Компания MSI выпустит следующие серии видеокарт с новыми графическими процессорами NVIDIA Turing:
Роскошный новый дизайн и три вентилятора – видеокарты Gaming Trio и Duke наделены максимально мощной системой охлаждения, чего пользователи и привыкли ожидать от устройств MSI.
Особенностью серии Sea Hawk является гибридное воздушно-жидкостное охлаждение. Она стала популярной среди геймеров за возможность легкого применения необслуживаемой системы жидкостного охлаждения.
Свежий ветер в продуктовой линейке MSI: новая серия Ventus обладает минималистической конструкцией с двумя вентиляторами.
Завершает линейку новых продуктов серия Aero. В ней применена система охлаждения с радиальным вентилятором, который выбрасывает горячий воздух из компьютерного корпуса через вентиляционные отверстия в задней части видеокарты.
Новое поколение видеокарт MSI представлено в виде полноценной продуктовой линейки, в которой для каждого геймера найдется подходящая модель для выхода на новый уровень скорости.
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