MSI представляет видеокарты серии GeForce GTX 1660

18 марта 2019, 10:45

MSI с гордостью представляет новые модели на базе графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1660 с микроархитектурой Turing.Отличаясь сбалансированными характеристиками по скорости, энергопотреблению и цене, чип GeForce GTX 1660 (кодовое название – TU116) воплощает все инновации микроархитектуры Turing, в том числе одновременное выполнение целочисленных вычислений и вычислений с плавающей точкой, технологию адаптивного шейдинга и унифицированную архитектуру памяти с увеличенным кэшем первого уровня. Благодаря этому GeForce GTX 1660 прекрасно проявляет себя в современных играх со сложными шейдерами, опережая своего предшественника GeForce GTX 1060 (3 ГБ) в среднем на 30%.Видеокарты MSI серии GeForce GTX 1660 оснащены великолепными кулерами, которые позволяют использовать их на повышенных частотах с целью увеличения игровой производительности. Наилучшими охлаждением и скоростью может похвастать модель Gaming, а модели Armor и Ventus – это внушительный внешний вид и надежный кулер с двумя вентиляторами. Все эти продукты подарят геймерам невероятные впечатления от компьютерных игр. Полноценную продуктовую линейкудополняет компактная модель AERO ITX, делающая всю мощь микроархитектуры Turing доступной для владельцев маленьких компьютеров.Видеокарта GeForce GTX 1660 GAMING использует культовый кулер Twin Frozr седьмого поколения, заслуживший множество наград за свою эффективность на моделях серии RTX 20. В нем применена пара запатентованных вентиляторов TORX 3.0 с крыльчаткой, сочетающей в себе преимущества двух типов лопастей, при этом традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Оптимизированный радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели серии Gaming черный цвет сочетается с серым цветом оружейного металла. На этом фоне ярко блистает полноцветная подсветка, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение Mystic Light.Видеокарты MSI всегда отличались отличным охлаждением, и модель MSI GeForce GTX 1660 ARMOR 6G OC продолжает эту традицию, приправляя ее мотивами жанра «тяжелый металл». Кулер Armor 2X оснащается двумя вентиляторами TORX 2.0, обеспечивающими сконцентрированный воздушный поток с повышенным давлением, и быстро отводит тепло от графического чипа с помощью тепловых трубок с технологией прямого контакта. Благодаря технологии Zero Frozr под низкой нагрузкой, например при просмотре веб-сайтов или запуске простых игр, вентиляторы полностью останавливаются, делая видеокарту бесшумной.Выполненная в модных черно-серебристых цветах видеокарта MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC представляет собой уменьшенную версию обычных моделей серии VENTUS. В обновленной системе охлаждения применяются два вентилятора TORX 2.0, значительно повышающие ее общую эффективность. Улучшенному отводу тепла также способствуют тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором. На обратной стороне видеокарты находится усилительная пластина, которая не только делает устройство прочнее, но и придает ему первоклассный внешний вид.Будучи всего 178 мм в длину, видеокарта GTX 1660 AERO ITX ничуть не уступает по производительности своим более крупным аналогам. В сочетании с материнской платой MSI Z390I GAMING EDGE AC она станет идеальным выбором для миниатюрных игровых компьютеров и HTPC-решений. Для подобных систем тишина является немаловажным фактором, поэтому данная модель оснащена эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на компактный радиатор с тепловыми трубками. Все это покрыто стильным черно-белым кожухом с карбоновыми элементами.MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров, их компонентов и периферийных устройств. Для игровых видеокарт MSI с его помощью можно быстро выбирать режим работы: разогнанный или бесшумный. Также в MSI Dragon Center имеется геймерский режим, в котором осуществляется моментальная оптимизация под игры различных компонентов компьютера, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. В новейшей версии утилиты MSI Afterburner для видеокарт серии GeForce GTX 1660 имеется специальный разгонный сканер OC Scanner, который осуществляет автоматический поиск наиболее высоких настроек, при которых устройство будет работать стабильно. Прирост производительности в результате такого разгона поможет увеличить частоту кадров в игре, причем совершенно бесплатно!Новые видеокарты MSI с графическим процессором GeForce® GTX 1660 поступят в продажу 14 марта 2019 года. Доступность зависит от региона.