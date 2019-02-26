Новые графические карты ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti на основе NVIDIA Turing

26 февраля 2019, 11:45

Компания ZOTAC расширяет семейство продуктов на основе платформы GeForce GTX и представляет новую серию графических карт ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti, оснащенных памятью GDDR6.

Под торговой маркой ZOTAC GAMING, представленной в 2017 году, выпускаются наиболее передовые игровые устройства для ПК компании ZOTAC, адресованные тем, кто живет игрой. Это совершенные игровые решения для ПК, созданные на основе нашего многолетнего опыта и знаний в области конструирования высокопроизводительных игровых продуктов: торговая марка ZOTAC GAMING должна стать символом, гарантирующим пользователям максимальный уровень удовольствия и впечатлений от компьютерных игр на ПК. За пронзительным взглядом изображенного на логотипе робота скрываются высочайшая производительность и самые современные технологии, которыми сможет гордиться даже закаленный в сражениях непобедимый боец.Выполненные на базе графических процессоров NVIDIA, построенных на архитектуре Turing, графические карты серии ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti имеют полностью обновленную конструкцию и оснащены большим алюминиевым радиатором, перекрывающим всю плату устройства, а также двумя вентиляторами диаметром 70 и 80 мм. Подобно продуктам из серии MINI, один вентилятор должен создавать оптимальное статическое давление воздуха, в то время как больший вентилятор обеспечивает максимальный воздушный поток. Архитектура Turing выполняет в 1,5 раза больше инструкций за такт и потребляет при этом в 1,4 раза меньше энергии по сравнению с предыдущим поколением Pascal. В результате, при максимальном потреблении 120 Вт графическая карта GTX 1660 Ti обеспечивает самую лучшую производительность на ватт среди GPU в своём классе.Устройства серии ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti окрашены в нейтральные цвета, поэтому они отлично подходят для ПК, выполненных в любой цветовой гамме. Данные видеокарты подготовлены для использования в системах виртуальной реальности и игровых компьютерах, а наличие порта HDMI 2.0b и трех разъемов DisplayPort 1.4 позволяет задействовать их в мультимониторных конфигурациях. Благодаря своим компактным размерам (длина устройства составляет всего 173 мм или 6,83 дюйма), эти графические карты могут быть установлены в 99 % представленных на рынке системах.Длина модели 1660 Ti AMP составляет 209,6 мм (8,3 дюйма), она оснащена системой охлаждения IceStorm 2.0 с двумя вентиляторами диаметром 90 мм, имеет металлическую заднюю панель и поставляется с изначально повышенными настройками рабочих частот.