Компактные графические карты серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 на CES2019

9 января 2019, 10:15

Компания ZOTAC Technology, лидер в сфере инноваций, расширяет семейство продуктов на основе платформы GeForce RTX и представляет новую серию графических карт ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060, оснащенных памятью GDDR6. В серию ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 войдут две модели: AMP и Twin Fan.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX являются без преувеличения новым словом в компьютерной графике: эти чипы вновь повышают планку производительности и четкости изображения для видеоподсистем игровых компьютеров. Основанные на новой архитектуре NVIDIA Turing™ и построенные на базе революционной платформы NVIDIA RTX, новые графические карты обеспечивают трассировку лучей в реальном времени, поддерживают функции искусственного интеллекта и программируемые шейдеры.«ZOTAC GAMING рада представить графические карты, которые поддерживают технологии будущего и построенные на базе аппаратной платформы, совместимой с большинством компьютерных игр», — говорит генеральный директор ZOTAC Technology Ltd, Тони Вонг (Tony Wong). — «В этой связи сообщество игроков и специалистов игровой индустрии ожидает еще немало интересных продуктов и новостей».Под торговой маркой ZOTAC GAMING, представленной в 2017 году, выпускаются наиболее передовые игровые устройства для ПК компании ZOTAC, адресованные тем, кто живет игрой. Это совершенные игровые решения для ПК, созданные на основе нашего многолетнего опыта и знаний в области конструирования высокопроизводительных игровых продуктов: торговая марка ZOTAC GAMING должна стать символом, гарантирующим пользователям максимальный уровень удовольствия и впечатлений от компьютерных игр на ПК. За пронзительным взглядом изображенного на логотипе робота скрываются высочайшая производительность и самые современные технологии, которыми сможет гордиться даже закаленный в сражениях непобедимый боец.ZOTAC GAMING с каждым новым поколением своих графических карт продолжают раздвигать пределы возможного. Также продукты серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 оснащены наиболее мощной на сегодняшний день системой охлаждения IceStorm 2.0, которая включает в себя полностью закрывающий плату алюминиевый радиатор и два оптимизированных вентилятора диаметром 90 мм. Кроме того, модель ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP изначально имеет повышенную до 1800 МГц рабочую частоту и оснащена светодиодной подсветкой. Оба устройства имеют длину платы всего 210 мм (8,3 дюйма), что позволяет их без проблем устанавливать в 99 % представленных на рынке систем.