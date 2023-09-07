MSI представляет серию видеокарт GAMING SLIM

7 сентября 2023, 18:15

MSI представляет новую серию видеокарт GAMING SLIM с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40.



Вобрав в себя ключевые элементы культовой серии GAMING MSI, эти устройства являются более тонкими и легкими при сохранении высокой производительности, что дает больше гибкости пользователям при сборке различных компьютерных конфигураций. В серии GAMING SLIM доступны модели с графическими процессорами GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti.

Используя графические процессоры с архитектурой Ada Lovelace, видеокарты GeForce RTX 40 готовы обеспечить всем геймерам и профессионалам фантастическую игровую производительность, поддержку искусственного интеллекта и ускоренную обработку мультимедийного контента.Серия GAMING SLIM представлена в черной и белой версиях. В лаконичном дизайне с четкими линиями и красочной подсветкой проявляются типичные черты игровых моделей GAMING. При этом тонкий форм-фактор нисколько не сказывается на температурном режиме. В системе охлаждения TRI FROZR 3 применяются вентиляторы TORX 5.0, наделенные сочлененными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. В основании кулера имеется никелированная медная пластина и до 8 тепловых трубок. Металлическая задняя пластина не только делает устройство прочнее, но и способствует его охлаждению посредством вентиляционного отверстия. Графическую карту украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link.Будучи более легкими и тонкими, чем стандартные модели GAMING, видеокарты GAMING SLIM предназначены для сборки компактных игровых систем. Их форм-фактор будет способствовать хорошей вентиляции внутри компьютерного корпуса, а их аппаратные возможности, такие как поддержка трассировки лучей и сглаживания DLSS, обеспечат великолепное изображение и высокую частоту кадров в современных играх. Серия GAMING SLIM подойдет широкому кругу пользователей, от киберспортсменов и стримеров до креативных авторов контента.MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение MSI Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Например, утилита Frozr AI Cooling позволяет регулировать скорость системных вентиляторов, подключенных к совместимой материнской плате MSI, в зависимости от изменений в температуре графического процессора.