MSI выпускает семейство видеокарт на базе GeForce RTX 30 Ti

4 июня 2021, 12:15

MSI с гордостью объявляет о выпуске видеокарт на базе новейших графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti.

Оба представлены в каждой из трех модельных серий: SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS 3X. Эти устройства вобрали в себя лучшие решения от инженеров MSI, в том числе эффективное охлаждение, оптимизированную разводку печатной платы и передовые компоненты.

Созданные на базе микроархитектуры NVIDIA Ampere графические процессоры GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti поддерживают передовые графические технологии (трассировка лучей, сглаживание DLSS, искусственный интеллект, снижение латентности NVIDIA Reflex, стриминг NVIDIA Broadcast) и, в сочетании с большим объемом видеопамяти, гарантируют высокую производительность как в играх, так и в популярных приложениях для создания мультимедийного контента.Видеокарты SUPRIM с графическими процессорами GeForce RTX 30-й серии – это скорость, эффективность и престиж. На них развернута самая мощная система охлаждения MSI – кулер TRI FROZR 2S с вентиляторами TORX FAN 4.0, отдельным радиатором для видеопамяти и множеством эксклюзивных технологий. Блестящий, как броня, полированный алюминий кожуха и задней пластины повышает структурную прочность устройства и отражает его агрессивный, геймерский характер. Визуальную изюминку видеокартам SUPRIM придает красочная подсветка, способная отображать миллионы цветов и несколько динамических эффектов, выбираемых пользователем. Полезной функций является возможность быстрого переключения между двумя профилями BIOS: с низким уровнем шума или повышенной производительностью.Серия Gaming Trio приобрела новый облик, сохранив великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое так полюбилось всем геймерам. В переработанной системе охлаждения TRI FROZR 2 применяются вентиляторы TORX FAN 4.0, наделенные сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. Задняя пластина с матовой отделкой не только делает устройство прочнее, но и способствует его охлаждению посредством термопрокладок. Видеокарту украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link, доступных в приложении MSI Center.

Популярная серия VENTUS 3X возвращается в улучшенном виде – теперь с вентиляторами TORX FAN 3.0. Она ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. Мощный кулер обеспечит стабильную работу, а строгий дизайн в индустриальном стиле гармонично впишется в любую компьютерную сборку.

Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение MSI Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Например, утилита Frozr AI Cooling позволяет регулировать скорость системных вентиляторов, подключенных к совместимой материнской плате MSI, в зависимости от изменений в температуре графического процессора.MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!