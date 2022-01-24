MSI представляет оригинальные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 с 12ГБ памяти

24 января 2022, 14:15

Будучи ведущим производителем подлинно геймерского оборудования, компания MSI с гордостью объявляет о выпуске видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 3080 с видеопамятью объемом 12 гигабайт.

Они представлены в трех модельных сериях: SUPRIM, Gaming Trio и Ventus 3X. Эти устройства вобрали в себя лучшие решения от инженеров MSI, в том числе эффективное охлаждение, оптимизированную разводку печатной платы и передовые компоненты.

Созданные на базе микроархитектуры NVIDIA Ampere графические процессоры GeForce RTX 3080 поддерживают передовые графические технологии (трассировка лучей, сглаживание DLSS, искусственный интеллект, снижение латентности NVIDIA Reflex, стриминг NVIDIA Broadcast) и, в сочетании с большим объемом видеопамяти, гарантируют высокую производительность как в играх, так и в популярных приложениях для создания мультимедийного контента.Видеокарты SUPRIM с графическими процессорами GeForce RTX 30-й серии – это скорость, эффективность и престиж. На них развернута самая мощная система охлаждения MSI – кулер Tri Frozr 2S с вентиляторами Torx Fan 4.0, отдельным радиатором для видеопамяти и множеством эксклюзивных технологий. Блестящий, как броня, полированный алюминий кожуха и задней пластины повышает структурную прочность устройства и отражает его агрессивный, геймерский характер. Визуальную изюминку видеокартам SUPRIM придает красочная подсветка, способная отображать миллионы цветов и несколько динамических эффектов, выбираемых пользователем. Полезной функций является возможность быстрого переключения между двумя профилями BIOS: с низким уровнем шума или повышенной производительностью.Серия Gaming Trio приобрела новый облик, сохранив великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое так полюбилось всем геймерам. В переработанной системе охлаждения Tri Frozr 2 применяются вентиляторы Torx Fan 4.0, наделенные сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. Задняя пластина с матовой отделкой не только делает устройство прочнее, но и способствует его охлаждению посредством термопрокладок. Видеокарту украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link, доступных в приложении MSI Center.Популярная серия Ventus 3X возвращается в улучшенном виде – теперь с вентиляторами Torx Fan 3.0. Она ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. Мощный кулер обеспечит стабильную работу, а строгий дизайн в индустриальном стиле гармонично впишется в любую компьютерную сборку.

Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение MSI Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Например, утилита Frozr AI Cooling позволяет регулировать скорость системных вентиляторов, подключенных к совместимой материнской плате MSI, в зависимости от изменений в температуре графического процессора.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!

Ожидается, что новые видеокарты серии MSI GeForce RTX 3080 12G LHR поступят в продажу 11 января 2022 года.