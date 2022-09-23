MSI представляет первые оригинальные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40-серии

23 сентября 2022, 14:45

MSI представляет свои версии видеокарт с новыми графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4090-й и 4080-й серий.

Эти устройства вобрали в себя самые современные технологии в области компьютерной графики.

Используя графические чипы с новой архитектурой Ada Lovelace, представляющей собой третье поколение платформы RTX, видеокарты GeForce RTX 40-серии готовы обеспечить фантастическую игровую производительность, поддержку искусственного интеллекта и ускоренную обработку мультимедийного контента. Они делают графические технологии будущего доступными всем геймерам и профессионалам.Видеокарты SUPRIM – это скорость, эффективность и престиж. На них развернута эксклюзивная система охлаждения MSI – кулер Tri Frozr 3S с вентиляторами TORX 5.0, большим числом тепловых трубок и радиатором с волнистыми ребрами и технологией управления воздушным потоком Airflow Control. В моделях RTX 4090 и RTX 4080 16G применена испарительная камера, а в основании кулера модели RTX 4080 12G находится массивная пластина из никелированной меди.Прочный, как броня, шлифованный алюминий кожуха и задней пластины повышает структурную прочность устройства и отражает его агрессивный, геймерский характер. Визуальную изюминку придает красочная подсветка Mystic Light, способная отображать миллионы цветов и несколько динамических эффектов, выбираемых пользователем.Наличие двух профилей BIOS позволяет переключаться между режимами с пониженным шумом или повышенной производительностью одним щелчком переключателя.

Все видеокарты SUPRIM впечатляют не только своей производительностью, но и размером: модель на базе RTX® 4090 занимает 3,75 слота, а модели на базе RTX 4080 – 3,75 или 3,5 слота.



Помимо моделей SUPRIM с воздушным охлаждением, в нынешнем поколении представлена видеокарта SUPRIM LIQUID с системой водяного охлаждения. Доступная только с графическим процессором GeForce RTX 4090, она отличается сниженной температурой, что означает повышенную производительность. На ней используется 240-миллиметровый радиатор с парой мощных, но малошумных 120-миллиметровых вентиляторов MSI Silent Gale P12. Дополнительный вентилятор TORX 5.0, установленный на отдельный радиатор, служит для охлаждения элементов системы питания.



Серия GAMING TRIO приобрела новый облик, сохранив великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое так полюбилось всем геймерам. В переработанной системе охлаждения Tri Frozr 3 применяются вентиляторы TORX 5.0, наделенные сочлененными по трое лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. В основании кулера у моделей на базе графических процессоров RTX 4090 и 4080 имеется никелированная медная пластина – проверенное временем решение. Наличие двух профилей BIOS позволяет переключаться между полноскоростным геймерским и тихим режимами. Задняя пластина из шлифованного металла не только делает устройство прочнее, но и способствует его охлаждению посредством термопрокладок. Видеокарты украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link. Стоит отметить и впечатляющий размер новых устройств: модель на базе RTX 4090 занимает 3,75 слота, а модели на базе RTX 4080 – 3,25 или 3 слота.