MSI представляет видеокарты на базе NVIDIA GeForce RTX 50-й серии

21 марта 2025, 9:15

На выставке CES-2025 компания MSI представила две видеокарты на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50-й серии.



Обладая великолепным охлаждением, высокой производительностью и поддержкой искусственного интеллекта, эти инновационные устройства подойдут широкому кругу пользователей, от геймеров и авторов контента до профессионалов.

Видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50 на базе архитектуры Blackwell обеспечивает высокую скорость в играх и креативных приложениях. Большие вычислительные ресурсы графического процессора открывают перед пользователями новые возможности – повышайте скорость с помощью технологии NVIDIA DLSS 4 и занимайтесь творчеством на платформе NVIDIA Studio! Также доступны микросервисы NVIDIA NIM – оптимизированные ИИ-модели, с помощью которых можно создавать ИИ-ассистентов или инновационные процедуры обработки контента для локального исполнения на NIM-совместимых компьютерах.На этой видеокарте развернута высокоэффективная система водяного охлаждения HydroCool , с парой 120-миллиметровых радиаторов и двумя воздушными каналами.Применяются технологии усиленного охлаждения памяти и пользовательской регулировки вентиляторов, помогающие добиться низкой температуры при минимальном уровне шума.GeForce RTX 5090 32G Special Edition задает новый стандарт воздушного охлаждения, представляя кулер FiveFrozr, с пятью вентиляторами STORMFORCE.Семь лопастей с оригинальной текстурой создают мощный воздушный поток, помогая удерживать температуру устройства на низком уровне даже при высоких нагрузках.Еще одна инновационная разработка MSI – утилита AI Robot, созданная на базе технологии NVIDIA ACE Работая локально, она использует искусственный интеллект для поддержки управления с помощью естественного языка. Утилита интегрирована в приложения MSI Afterburner и MSI Center. С ее помощью можно задавать профили с настройками, оптимизировать охлаждение, персонализировать темы оформления.MSI находится на переднем крае прогресса, предлагая геймерам и авторам контента великолепные решения с высокой производительностью, эффективным охлаждением и поддержкой искусственного интеллекта.