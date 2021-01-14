MSI представляет видеокарты серии GeForce RTX 3060

14 января 2021, 11:45

Компания MSI – ведущий мировой производитель игровых устройств – с гордостью представляет видеокарты с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 3060.

Эти устройства вобрали в себя самые современные инженерные решения и технологии в области компьютерной графики.



Графический процессор GeForce RTX 3060 обладает высокопроизводительной и энергоэффективной архитектурой с аппаратной поддержкой трассировки лучей в режиме реального времени и других технологий NVIDIA.

Как и другие чипы серии RTX 30, процессор GeForce RTX 3060 поддерживает тройку главных инноваций, разработанных специалистами NVIDIA, с целью повышения производительности и улучшения качества изображения: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast. Вкупе с трассировкой лучей в реальном времени эти технологии открывают перед разработчиками игр и геймерами беспрецедентные возможности.



Серия Gaming Trio приобрела новый облик, сохранив великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое так полюбилось всем геймерам. В переработанной системе охлаждения Tri Frozr 2 применяются вентиляторы Torx Fan 4.0, наделенные сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. Видеокарту украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link, доступных в приложении Dragon Center.



В охлаждении видеокарт серии Gaming на графических процессорах GeForce RTX 3060 используется кулер Twin Frozr восьмого поколения. В нем применена пара вентиляторов TORX 4.0 со сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. Оптимизированный с точки зрения аэродинамики радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели ярко выделяется полноцветная подсветка Mystic Light, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через обновленное приложение MSI Dragon Center.

Серия Ventus теперь также доступна с графическими чипами GeForce RTX 3060 – причем в двух вариантах, с двумя или тремя вентиляторами Torx Fan 3.0. Она ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. Мощный кулер обеспечит стабильную работу, а строгий промышленный дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку.



Предлагая высокую производительность в малом форм-факторе, видеокарты серии AERO ITX с графическими чипами GeForce RTX™ представляют собой идеальный выбор для миниатюрных игровых компьютеров. Данная модель оснащена эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на компактный радиатор с тепловыми трубками.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!

MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров и их компонентов, ноутбуков и периферийных устройств. В нем имеется геймерский режим, при активации которого осуществляется моментальная оптимизация под игры различных узлов системы, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.Планируется, что новые видеокарты MSI GeForce RTX 3060 поступят в продажу в конце февраля 2021 года.