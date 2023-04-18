MSI представляет видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 4070

18 апреля 2023, 13:15

Являюсь ведущим брендом в области игрового оборудования, компания MSI с гордостью представляет видеокарты с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4070.

Выпущенные в двух сериях – GAMING TRIO и VENTUS – эти устройства вобрали в себя самые современные инженерные решения и технологии в области компьютерной графики. Тихие, холодные и быстрые, они могут похвастать отличной производительностью и великолепной энергоэффективностью.

Графический процессор GeForce RTX 4070 обладает всеми достоинствами архитектуры Ada Lovelace, разработанной компанией NVIDIA, включая новейшие технологии для геймеров, такие как нейронный рендеринг DLSS 3 и трассировку лучей в режиме реального времени. Такая видеокарта способна выдать более 100 кадров в секунду в большинстве современных игр в разрешении 1440p.Культовая серия GAMING TRIO приобрела новый облик, сохранив великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое давно полюбилось всем геймерам. В переработанной системе охлаждения TRI FROZR 3 применяются вентиляторы TORX 5.0, наделенные сочлененными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. В основании кулера имеется никелированная медная пластина и до 6 тепловых трубок – проверенное временем и весьма эффективное решение. Металлический бэкплейт не только делает устройство прочнее, но и способствует его охлаждению посредством вентиляционных отверстий и термопрокладок. Видеокарту украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link.

Обладая весьма привлекательным соотношением цена/производительность, популярная серия VENTUS является основой продуктовой линейки GeForce RTX 4070 от MSI. Она ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. Мощный кулер обеспечит стабильную работу, задняя пластина защитит от физических повреждений, а лаконичный дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку. Доступны версии VENTUS 3X и VENTUS 2X – с тремя и двумя вентиляторами TORX 4.0, соответственно.