MSI выпускает игровые компьютеры с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070

27 июня 2023, 11:45

Компания MSI представляет обновленные игровые десктопы , в аппаратную конфигурацию которых теперь входят процессоры Intel Core 13-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070.



Благодаря гибридной архитектуре, процессоры Intel Core 13-го поколения могут похвастать идеальным балансом между однопоточной и многопоточной производительностью в реальных сценариях использования. Они обладают большим числом ядер, чем их предшественники, что делает их производительнее– особенно в играх и в многозадачном режиме.

Графический процессор GeForce RTX 4070 обладает всеми достоинствами архитектуры Ada Lovelace, разработанной компанией NVIDIA, включая новейшие технологии для геймеров, такие как нейронный рендеринг DLSS 3 и трассировку лучей в режиме реального времени. Такая видеокарта способна выдать более 100 кадров в секунду в большинстве современных игр при разрешении 1440p.Всего MSI выпустила три игровых компьютера с процессорами Intel Core 13-го поколения и видеокартами GeForce RTX 4070: модели MPG Infinite X2 13th, MPG Trident AS 13th и MAG Infinite S3 13th.Сквозь прозрачную боковую панель компьютера MPG Infinite X2 ярко сияет полноцветная подсветка, а его аппаратная конфигурация теперь может включать в себя видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 вместе с процессором Intel Core 13-го поколения. За стабильную работу мощных компонентов отвечает система охлаждения Silent Storm Cooling 2. Среди достоинств модели – возможность легкого апгрейда без использования инструментов.Объем корпуса MPG Trident AS составляет всего 10 л, однако в его конфигурацию входят процессор Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070, благодаря которым данный компьютер отлично подходит для запуска игр класса AAA. Эксклюзивная система охлаждения Silent Storm Cooling 3 разделяете внутреннее пространство на три камеры с независимой вентиляцией. Стеклянная боковая панель позволяет увидеть всю красоту подсветки Mystic Light.Обновленный игровой ПК MAG Infinite S3 помимо новейшего процессора может включать в себя также видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070, которая гарантирует высокую производительность в играх и креативных приложениях. Также в техническое оснащение модели входит беспроводной контроллер стандарта Wi-Fi 6E. Конструкция корпуса оптимизирована под усиленную вентиляцию. Компьютер поставляется со сменными боковыми панелями и поддерживает персонализируемую подсветку Mystic Light.