MSI представляет линейку видеокарт с процессорами NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

7 декабря 2020, 16:45

MSI представляет свои версии видеокарт с новыми графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Эти устройства вобрали в себя самые современные технологии в области компьютерной графики.



Графический процессор GeForce RTX 3060 Ti выполнен на базе микроархитектуры NVIDIA Ampere и поддерживает революционную платформу разработки приложений NVIDIA RTX. Он отлично подходит для игр в разрешениях 1080p и 1440p, при этом стоимость видеокарт с этим чипом начинается с весьма доступной отметки в $399.



GeForce RTX 3060 Ti поддерживает тройку главных инноваций, разработанных специалистами NVIDIA: технологию NVIDIA DLSS, повышающую качество изображения и скорость в более чем 25 играх; технологию NVIDIA Reflex, которая служит для снижения задержки отображения, делая игры более отзывчивыми – как это требуется в соревновательных дисциплинах; и NVIDIA Broadcast, комплекс аудио- и видео-оптимизаций на базе искусственного интеллекта, включая виртуальные фоны и шумоподавление для чатов, голосовых звонков по Skype и видеоконференций. Будь то традиционные игры для ПК, профессиональные приложения для творческой работы или новейшие проекты с трассировкой лучей, такие как Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion, видеокарта GeForce RTX 3060 Ti сумеет обеспечить наилучшую скорость в своем классе.



Серия GAMING приобрела новый облик, сохранив великолепное сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и низкого уровня шума, которое так полюбилось всем геймерам. В переработанной системе охлаждения Tri Frozr 2 применяются вентиляторы Torx Fan 4.0, наделенные сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. Видеокарту украшает подсветка Mystic Light, которую можно синхронизировать с подсветкой других компьютерных компонентов с помощью функций Mystic Light Sync и Ambient Link, доступных в приложении Dragon Center.



Серия GAMING переходит на графические процессоры GeForce RTX 3060 Ti, также используя культовый кулер Twin Frozr восьмого поколения. В нем применена пара вентиляторов TORX 4.0 со сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. Оптимизированный с точки зрения аэродинамики радиатор способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели ярко выделяется полноцветная подсветка, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение Mystic Light.



Популярная серия VENTUS теперь также доступна с графическими чипами GeForce RTX 3060 Ti – причем в двух вариантах, с двумя или тремя вентиляторами Torx Fan 3.0. Она ориентирована на скорость, поэтому в конструкции этих видеокарт нет ничего лишнего. Мощный кулер обеспечит стабильную работу, а строгий дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!



MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров и их компонентов, ноутбуков и периферийных устройств. В нем имеется геймерский режим, при активации которого осуществляется моментальная оптимизация под игры различных узлов системы, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров.

Ожидается, что новые видеокарты MSI серии GeForce RTX 3060 Ti, включая модели Gaming Trio и Ventus, поступят в продажу 2 декабря 2020 года. Модели Gaming выйдут на рынок чуть позже.