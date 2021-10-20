Zotac выпустила видеокарту Gaming GeForce RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR

20 октября 2021, 11:45

Компания Zotac анонсировала графический ускоритель Gaming GeForce RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR на графическом процессоре с архитектурой NVIDIA Ampere. Устройство уже доступно для заказа у ряда ретейлеров.

Конфигурация видеокарты включает 4864 ядра CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Частота чипа в турбо-режиме достигает 1755 МГц. Поддерживается интерфейс PCI Express 4.0 х16.



Новинка получила белоснежное исполнение. В такой цвет окрашены тыльная усиливающая пластина, кожух системы охлаждения и крыльчатки двух вентиляторов. Задействован кулер IceStorm 2.0 с функцией Freeze Fan Stop: при небольшой нагрузке или в режиме простоя вентиляторы полностью останавливаются, благодаря чему уровень шума от ускорителя падает до ноля.

Приставка LHR (Lite Hash Rate) в названии указывает на наличие встроенного аппаратного ограничителя майнинга криптовалюты Ethereum. Он снижает скорость добычи примерно вдвое, но не влияет на производительность в других задачах.

Видеокарта имеет двухслотовое исполнение: габариты составляют 231,9 × 141,3 × 41,5 мм. В набор разъёмов входят три интерфейса DisplayPort 1.4a и один коннектор HDMI 2.1. Для работы с ускорителем рекомендуется применять блок питания мощностью не менее 650 Вт.

(С) 3dnews.