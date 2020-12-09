Zotac представила три эксклюзивные версии GeForce RTX 3060 Ti

9 декабря 2020, 11:45

Китайская компания Zotac имеет две серии продуктов: одни выпускаются на международный рынок, другие предназначены только для внутреннего.

Как правило на международном рынке всегда присутствуют модели видеокарт серий AMP! и Twin Edge. У китайских покупателей выбор вариантов гораздо разнообразнее. Для последних производитель подготовил три новые версии графического ускорителя GeForce RTX 3060 Ti в исполнениях Apocalypse, PGF и X-GAMING.



Версия Zotac GeForce RTX 3060 Ti Apocalypse OC использует массивную 2,5-слотовую систему охлаждения с тремя вентиляторами. Модель оснащена стандартным набором видеовыходов из трёх DisplayPort 1.4 и одного HDMI 2.1.

Особенностью новинки является наличие двух 8-контактных разъёмов для дополнительного питания. Нужны ли они оба — вопрос спорный, поскольку заявленный уровень энергопотребления видеокарты составляет 200 Вт.



Zotac GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Apocalypse OC получила заводской разгон графического процессора. Производитель добавил всего 30 МГц, повысив значение частоты в Boost-режиме до 1695 МГц.



Вариант Zotac GeForce RTX 3060 Ti PGF OC относится к флагманской серии производителя для китайского рынка. Обычно модели в этом исполнении получают самый значительный заводской разгон. В некоторых случаях, он даже превосходит заводской разгон версий AMP для международного рынка.



Младшая модель на архитектуре Ampere в исполнении Zotac не стала исключением, однако она не является самой быстрой видеокартой среди всех представленных на данный момент. Для GeForce RTX 3060 Ti PGF OC компания заявила частоту работы GPU в Boost-режиме на уровне 1720 МГц.



В комплект поставки данной версии GeForce RTX 3060 Ti производитель включил дополнительную удерживающую пластину —вес видеокарты не указывается, но, вероятно, видеокарта тяжёлая, — а также кабель питания с RGB-подсветкой.



Версия Zotac GeForce RTX 3060 Ti X-GAMING OC является представителем базовой серии видеокарт Zotac для китайского рынка.



Несмотря на громкое "OC" в названии модели, производитель добавил только 15 МГц к номинальному значению частоты работы её графического процессора в Boost-режиме, тем самым повысив её до 1680 МГц.

В отличие от моделей PGF и Apocalypse, версия X-GAMING оснащена только одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания.