Zotac выпустила самые компактные GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070

26 августа 2021, 9:45

Компания Zotac представила свои самые компактные графические ускорители GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 в серии Twin Edge OC LHR.

Обе новинки поместятся в большинство современных компактных компьютерных корпусов.

Модели Zotac GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 серии Twin Edge OC LHR основаны на графическом процессоре NVIDIA GA104. В первом случае в составе GPU присутствуют 4864 ядра CUDA и работает он с частотой до 1695 МГц, а во втором — 5888 ядер CUDA и частота достигает 1755 МГц. Несмотря на приписку OC в название каждой модели, указывающей на заводской разгон, его уровень здесь минимальный — порядка 25–30 МГц сверх номинального значения Boost-частоты.



Основное преимущество данных моделей заключается не в их выдающейся на фоне конкурентов производительности, а в их небольших размерах благодаря использованию нереференсных печатных плат и компактной двухвентиляторной системы охлаждения IceStorm 2.0. Размеры Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR составляют 231,9 × 141,3 × 41,5 мм, что делает её самой компактной версией GeForce RTX 3070 среди представленных на рынке. Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR ещё меньше — её габариты равны 221,1 × 115,6 × 38,2 мм.



Ни одна из новинок не поместится внутри самых маленьких корпусов формата Mini-ITX, но они отлично впишутся в любой корпус формата Micro-ATX или игровой Mini-ITX, где всё-таки предусмотрено дополнительное место под видеокарту, а также есть возможность подачи дополнительного питания на ускоритель с помощью двух 8-контактных кабелей PCIe. Несмотря на свои малые размеры обе видеокарты получили стандартный набор внешних интерфейсов, состоящих из четырёх DisplayPort 1.4a и одного HDMI 2.1.

Обе новинки пока доступны только в Японии. Но с учётом повышенного интереса со стороны покупателей к подобных компактным решениям, скорее всего, Zotac GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR рано или поздно появятся в продаже и на других рынках.

(С) 3dnews