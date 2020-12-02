EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

2 декабря 2020, 9:15

Компания EVGA представила нереференсные варианты GeForce RTX 3060 Ti в исполнениях XC и FTW3. Между собой они отличаются размерами и предлагают различные решения системы охлаждения.

Модель EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 оснащена системой охлаждения iCX3 с тремя вентиляторами. Графический процессор новинки получил заводской разогнан до 1800 МГц. Память производитель разгонять не стал.



Видеокарта оснащена 8 Гбайт стандарта GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц. На тыльной стороне видеокарты установлена металлическая пластина, распределяющая механические и тепловые нагрузки. Внешний вид довершает адресуемая подсвета (ARGB).



Размеры видеокарты — 285 × 111 мм. В корпусе ПК новинка будет занимать 2,2 слота расширения. Для дополнительного питания EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 использует два 8-контактных разъёма. В оснащение видеокарты входят три выхода DisplayPort 1.4a и один выход HDMI 2.1. Новинка оценивается производителем в $450, что на 50 долларов выше заявленной стоимости эталонного образца от NVIDIA.

По словам EVGA, модель EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC адресована геймерам, которым нужна высокая производительность, но без излишеств. Карта использует укороченную печатную плату и более компактную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Длина новинки составляет всего 202 мм, а высота — 110 мм. В корпусе ПК графический ускоритель займёт 2 слота расширения.



Для данной версии GeForce RTX 3060 Ti производитель заявил частоту графического процессора на уровне 1710 МГц, что всего на 45 МГц выше эталонного значения. Набор и характеристики памяти не отличаются от модели EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3.