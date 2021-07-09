ASUS представила GeForce RTX 3080 Ti с мощной гибридной СЖО и заводским разгоном

9 июля 2021, 11:45

Компания ASUS анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC, оснащённый гибридной системой жидкостного охлаждения.

Новинка представлена в двух версиях. Одна из них предлагает заводской разгон графического процессора.

Модели ROG Strix LC RTX3080Ti-12G Gaming и ROG Strix LC RTX3080Ti-O12G Gaming основаны на графическом процессоре NVIDIA GA102-225, в составе которого имеется 10 240 ядер CUDA. В первом случае для чипа заявлена частота до 1665 МГц, во втором — до 1860 МГц (на 10 % выше эталонного значения). Обе видеокарты оснащены 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X.



Графические ускорители используют нереференсные печатные платы и более продвинутую по сравнению с эталоном подсистему питания. Обе новинки получили по три 8-контактных разъёма дополнительного питания. В состав каждой видеокарты входят по три интерфейса DisplayPorts 1.4a и два HDMI 2.1.





Ключевой особенностью обеих новинок является гибридная система жидкостного охлаждения, которую до этого можно было видеть в составе других Ampere от того же производителя. В её состав входит 240-мм алюминиевый радиатор с двумя 120-мм вентиляторами. Дополнительное охлаждение элементов видеокарт.

Обе версии видеокарты ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix LC уже появились на сайте производителя, поэтому в скором времени стоит ожидать их появления в продаже. К сожалению, производитель не озвучил цены новинок.

(С) 3dnews.