Ноутбуки Asus Rog Strix – образец стиля и мощности

Ноутбуки от бренда Asus, выпущенные в линейке Rog Strix,– это прекрасный симбиоз новинок этого года (мобильного процессора AMD Ryzen 5000H и мобильных версий видеокарт GeForce GTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 на микроархитектуре Ampere).
Уровню производительности этих геймерских ноутбуков могут позавидовать большинство мощных стационарных персональных компьютеров.
Комплектация,упаковка и внешний вид ноутбуков
Ноутбуки поставляются в картонных черных коробках, премиального качества. Внутри, в небольшом углублении, расположен сам ноутбук, а также аксессуары (различные в зависимости от модели).
Серия Asus Rog Strix включает в себя ноутбуки с диагональю 15,6и 17,3 дюймов, весь ассортимент можно посмотреть на https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/17931=78591.
Модели выпускаются в алюминиевых черных корпусах с матовым покрытием, на крышке расположен логотип ROG, который в выключенном состоянии является зеркальным, а при включении подсвечивается неярким светом. Рамка экрана достаточно узкая и составляет около 4.5 мм. Клавиатура использована полноразмерная, мембранного типа. Она и сам корпус ноутбука имеют очень необычную подсветку, включающуюся в специальной утилите Armoury Crate и имеющую 5 режимов:
- rainbow–радужная подсветка, волнами перемещающаяся слева направо по низу ноутбука;
- static–подсветка осуществляется непрерывно, выбранным цветом;
- breathing–постепенное уменьшение и увеличение интенсивности подсветки заданного цвета;
- strobing–ритмичное мерцание одноцветной подсветки;
- colorcycle–цвета неспешно меняются в заданной последовательности.
Для любителей индивидуальных решений есть возможность создания своих сценариев подсветки. Также можно объединить в один стиль свечение мыши, гарнитуры и ноутбука.
Платформа и производительность
Ноутбуки линейки Asus Rog Strix выпускаются с топовыми процессорами от Іntel и Amd с 4-8 ядрами. Благодаря этому они обладают высокой отзывчивостью и большим запасом мощности для ресурсоемких задач. Производитель предусмотрел три преднастроенных режима работы.
- Silent–максимально беззвучный, имеет пониженные частоты с уменьшенной скоростью работы вентиляторов. А при невысоких нагрузках ноутбук способен находиться в бесшумном состоянии около 20 минут.
- Performance – это базовый режим со стандартными сбалансированными настройками, обеспечивающий хороший уровень производительности.
- Turbo –задействованы по максимуму все ресурсы ноутбука. Предполагает разгон графического процессора и памяти видеокарты до предельных значений.
Ноутбуки серии Asus Rog Strix без преувеличения являются лидерами среди железа для киберспорта, их производительность процессора, видеокарты впечатляет, а тонкие настройки режимов работы не оставляют шансов конкурентам. Если вам нужен лучший игровой ноутбук, то такой вариант подойдет для вас. Рекомендуем также обратить внимание н амодели zenbook, что способны удовлетворить запросы и офисных работников, и геймеров.