Ноутбуки Asus Rog Strix – образец стиля и мощности

11 октября 2021, 9:15

Ноутбуки от бренда Asus, выпущенные в линейке Rog Strix,– это прекрасный симбиоз новинок этого года (мобильного процессора AMD Ryzen 5000H и мобильных версий видеокарт GeForce GTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 на микроархитектуре Ampere).

Уровню производительности этих геймерских ноутбуков могут позавидовать большинство мощных стационарных персональных компьютеров.

Комплектация,упаковка и внешний вид ноутбуков

Ноутбуки поставляются в картонных черных коробках, премиального качества. Внутри, в небольшом углублении, расположен сам ноутбук, а также аксессуары (различные в зависимости от модели).

Серия Asus Rog Strix включает в себя ноутбуки с диагональю 15,6и 17,3 дюймов, весь ассортимент можно посмотреть на https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/17931=78591.

Модели выпускаются в алюминиевых черных корпусах с матовым покрытием, на крышке расположен логотип ROG, который в выключенном состоянии является зеркальным, а при включении подсвечивается неярким светом. Рамка экрана достаточно узкая и составляет около 4.5 мм. Клавиатура использована полноразмерная, мембранного типа. Она и сам корпус ноутбука имеют очень необычную подсветку, включающуюся в специальной утилите Armoury Crate и имеющую 5 режимов:

- rainbow–радужная подсветка, волнами перемещающаяся слева направо по низу ноутбука;

- static–подсветка осуществляется непрерывно, выбранным цветом;

- breathing–постепенное уменьшение и увеличение интенсивности подсветки заданного цвета;

- strobing–ритмичное мерцание одноцветной подсветки;

- colorcycle–цвета неспешно меняются в заданной последовательности.

Для любителей индивидуальных решений есть возможность создания своих сценариев подсветки. Также можно объединить в один стиль свечение мыши, гарнитуры и ноутбука.

Платформа и производительность

Ноутбуки линейки Asus Rog Strix выпускаются с топовыми процессорами от Іntel и Amd с 4-8 ядрами. Благодаря этому они обладают высокой отзывчивостью и большим запасом мощности для ресурсоемких задач. Производитель предусмотрел три преднастроенных режима работы.

- Silent–максимально беззвучный, имеет пониженные частоты с уменьшенной скоростью работы вентиляторов. А при невысоких нагрузках ноутбук способен находиться в бесшумном состоянии около 20 минут.

- Performance – это базовый режим со стандартными сбалансированными настройками, обеспечивающий хороший уровень производительности.

- Turbo –задействованы по максимуму все ресурсы ноутбука. Предполагает разгон графического процессора и памяти видеокарты до предельных значений.

Ноутбуки серии Asus Rog Strix без преувеличения являются лидерами среди железа для киберспорта, их производительность процессора, видеокарты впечатляет, а тонкие настройки режимов работы не оставляют шансов конкурентам. Если вам нужен лучший игровой ноутбук, то такой вариант подойдет для вас. Рекомендуем также обратить внимание н амодели zenbook, что способны удовлетворить запросы и офисных работников, и геймеров.