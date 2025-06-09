ASUS ROG Strix G16/G18 – ноутбуки з NVIDIA RTX 5060/5070 доступні в Україні

9 июня 2025, 17:45

ASUS Republic of Gamers (ROG) повідомляє про початок продажу в Україні нових моделей ігрових ноутбуків ROG Strix G16/G18 (G614/G814), орієнтованих на широке коло геймерів і професіоналів.



Завдяки новітнім платформам AMD та NVIDIA, швидким і яскравим дисплеям ROG Nebula та революційним системам охолодження, ці ноутбуки чудово підходять для запуску сучасних ігор і вимогливих до ресурсів робочих завдань.

ROG Strix G16/G18 (G614/G814) створені для якісної гри та покращеної командної взаємодії. У максимальних конфігураціях нові ноутбуки оснащуються потужними процесорами AMD Ryzen 9 і відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (G614) або NVIDIA GeForce RTX 5070 (G814) для ноутбуків, що дає їм змогу демонструвати високу продуктивність в іграх класу AAA та легкість у створенні контенту. Оперативна пам’ять DDR5 5600 МГц обсягом до 32 ГБ (з можливістю апгрейду до 64 ГБ) гарантує комфортну роботу в багатозадачному режимі. Завдяки технології Tri-Fan, радіатору на всю довжину корпусу та вентиляційним отворам, розташованим по його периметру, досягається виняткова ефективність охолодження, тому пристрої зможуть підтримувати максимальну продуктивність під час інтенсивних ігрових сесій.



Неймовірний дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 3 мс забезпечує чітке й плавне зображення, а охоплення 100% кольорів простору DCI-P3 і технологія Ambient Contrast Ratio (ACR) сприяють якісному відтворенню ігрової графіки. Вбудована камера формату Full HD 1080p і два динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos полегшують запис і трансляцію відео, гарантуючи високу якість звуку та відео для обміну враженнями від гри.



Обидві моделі оснащені двома слотами для твердотільних накопичувачів і створені з розрахунком на майбутнє: один зі слотів підтримує SSD-накопичувачі з інтерфейсом PCIe 5.0, що дає змогу легко модернізувати систему зберігання даних. Якщо користувачам знадобиться під’єднати ноутбук до великого екрана, за допомогою порту HDMI 2.1 із пропускною здатністю, що зросла з 18 до 48 Гбіт/с, є можливість вивести зображення формату 4K, 120 Гц або 8K, 60 Гц на найсучасніші монітори та телевізори. Обидва порти USB4 (Type-C) підтримують виведення відеосигналу (режим DisplayPort), а один із них може використовуватися для заряджання ноутбука (технологія Power Delivery).



ROG Strix G16/G18 готові до подорожі, адже вони можуть похвалитися акумулятором ємністю 90 Вт·год, якої вистачить на довгі години роботи без підзаряджання. Для більшої свободи на ходу передбачене заряджання через роз’єм USB Type-C потужністю до 100 Вт. У разі використання адаптера живлення потужністю 280 Вт з комплекту, ноутбук здатний зарядитися з нуля до 50% усього за 30 хвилин.

Нові моделі вирізняються унікальним піксельним малюнком ROG, а також елегантними вставками на шарнірах, що підвищують довговічність і візуальну привабливість пристрою.Ноутбук ROG Strix G18 (G814) доступний в Україні за ціною від 81 999 грн (конфігурація з процесором AMD Ryzen 9 8940HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуків, ОЗП 16 ГБ і SSD 1 ТБ). Модель ROG Strix G16 (G614) доступна в Україні за ціною від 89 999 грн (конфігурація з процесором AMD Ryzen 9 8940HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуків, ОЗП 32 ГБ і SSD 1 ТБ).