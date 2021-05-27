Водоблок EK-Quantum Vector Strix рассчитан на видеокарты ASUS серий Radeon RX

27 мая 2021, 9:15

Словенская компания EK Water Blocks, известный разработчик систем жидкостного охлаждения, анонсировала водоблок EK-Quantum Vector Strix, спроектированный специально для графических ускорителей ASUS ROG Strix серий AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6900.

Новинка использует фирменную архитектуру Open Split-Flow. Она обеспечивает высокую эффективность охлаждения даже при относительно небольшой скорости потока жидкости. Таким образом, можно применять не слишком мощные помпы или помпы, работающие с небольшой скоростью.



Основание водоблока изготовлено из пластины электролитической меди с никелевым покрытием. Тепло отводится ото всех ключевых компонентов печатной платы графического ускорителя, включая микрочипы памяти и силовые элементы подсистемы питания.

Изделие располагает многоцветной подсветкой D-RGB с девятью светодиодами. Управлять её работой можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync или MSI Mystic Light Sync.