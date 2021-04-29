Система охлаждения EK-AIO Elite 280 D-RGB наделена четырьмя 140-мм вентиляторами

29 апреля 2021, 10:15

Словенская компания EK Water Blocks анонсировала систему жидкостного охлаждения «всё в одном» EK-AIO Elite 280 D-RGB, рассчитанную на применение в игровых настольных компьютерах с процессорами AMD и Intel.

Конструкция новинки включает алюминиевый радиатор типоразмера 280 мм с общими габаритами 313 × 140 × 27 мм. Используются водоблок, совмещённый с помпой, и соединительные патрубки длиной 400 мм.



С каждой стороны радиатора находятся по два 140-мм вентилятора EK-Vardar S. Их скорость вращения регулируется в диапазоне от 550 до 2200 оборотов в минуту; максимальный уровень шума — 36,4 дБА. Формируется поток воздуха объёмом до 112,2 кубометра в час, а статическое давление достигает 2,89 мм водного столба.

Вентиляторы снабжены многоцветной адресуемой подсветкой, которая может быть синхронизирована с другими компонентами настольной станции через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.





Система охлаждения совместима с процессорами AMD в исполнении Socket AM4 и с чипами Intel в исполнении LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011, 2011-3, 2066, 1200. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 190 евро.

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