Материнская плата MSI MPG Z490 CARBON EK

17 июня 2020, 13:15

Компания MSI объявляет о совместном проекте с фирмой EK, известным разработчиком высококлассных систем водяного охлаждения.

Плодом этого сотрудничества стала материнская плата на базе платформы Intel Z490 с процессорным разъемом LGA 1200 – MSI MPG Z490 CARBON EK X.

Отличительной особенностью последней версии материнской платы CARBON, чей дизайн вдохновлен идеей мощного суперкара, является система водяного охлаждения EK, основанная на моноблоке, оформленном в едином стиле со всем устройством – карбоновые элементы и соответствующая гравировка отражают высокое качество и оригинальность этой модели. Встроенная подсветка Mystic Light, реализованная и на самой плате, и на моноблоке, поддерживает 16,8 миллионов цветов и 29 динамических визуальных эффектов, предоставляя практически безграничную свободу в настройке внешнего вида компьютерной системы.



Система питания с двумя дополнительными разъемами и эксклюзивной технологией Core Boost гарантирует стабильное энергоснабжение процессора Intel Core 10-го поколения, а для удержания температуры компонентов на надлежащем уровне на материнскую плату устанавливается оригинальный кулер EK, который обслуживает и процессор, и силовые элементы. Данная система водяного охлаждения гарантирует стабильную работу компьютера под высокими игровыми нагрузками при минимальном уровне шума.



Комплект интерфейсов, предлагаемых платой MSI MPG Z490 CARBON EK X, удовлетворит любого геймера. Сетевые контроллеры представлены проводным 2.5G Ethernet (с трафик-менеджером LAN Manager) и беспроводным Wi-Fi 6 (с поддержкой технологий MU-MIMO и BSS Coloring). Интерфейс USB 3.2 Gen2x2, выполненный в виде разъема USB-C на задней панели платы, обладает пропускной способностью 20 Гбит/с. Разъемы встроенной аудиосистемы Audio Boost 4 обслуживает аудиопроцессор ALC1220, гарантирующий звучание студийного качества для максимального погружения в игру.

В комплекте поставки модели MSI MPG Z490 CARBON EK X вы найдете следующее:Материнскую плату MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFIАксессуары к материнской платеОригинальный моноблок охлаждения EKКомплект EK для теста на протечки