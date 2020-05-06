ASUS представляет материнские платы серии Z490

6 мая 2020, 12:15

Компания ASUS представляет новую линейку материнских плат серии Z490 для геймеров, энтузиастов и профессиональных пользователей, которые раскроют весь потенциал нового семейства процессоров Intel Core 10-го поколения.



Модель Extreme – это флагман геймерской линейки материнских плат ASUS на базе чипсета Z490. Она предназначена для пользователей, создающих компьютер на процессоре топ-уровня с несколькими видеокартами и большим количеством высокоскоростных накопителей и периферийных устройств.

Чистое и стабильное питание для процессоров Intel Core 10-го поколения обеспечивает мощная система питания с отборными компонентами. Стабильная подача питания 12 В гарантируется за счет двух дополнительных 8-контактных разъемов питания ProCool с полнотелыми контактами. Такие же контакты используются в разъеме ATX данной платы.

Область регулятора напряжения (VRM) для мощных процессоров нуждается эффективном охлаждении, поэтому на Maximus XII Extreme для передачи тепла от силовых элементов к радиатору используется высокоэффективный термоинтерфейс. Для дополнительного отвода теплоты от высокоскоростных накопителей NVMe в 4 слотах M.2 служит цельная алюминиевая пластина.

Благодаря оптимизированной разводке слотов памяти (технология OptiMem III) материнская плата поддерживает стабильную работу модулей памяти на повышенной частоте – 4800 МГц и выше. Оверклокеры также оценят встроенный светодиодный индикатор для вывода POST-кодов, расположенный рядом с кнопками включения, восстановления настроек (Retry) и безопасной загрузки.

Благодаря четырем слотам M.2 данная плата идеально подходит для сборки с систем с быстрым и высокоемким хранилищем. Два слота M.2 располагаются под «броней» посередине платы, а еще два слота с радиаторами можно реализовать благодаря эксклюзивной карте расширения DIMM.2.

Многочисленные USB-порты обеспечивают возможность подключения периферийных устройств, среди них – порт USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C) нового поколения, поддерживающий обмен данными на скорости до 20 Гбит/с. Этот ультрасовременный разъем расположен рядом с тремя портами USB 3.2 Gen 2 – одним Type-C и двумя Type-A с пропускной способностью 10 Гбит/с. «Базовый» сетевой контроллер Intel I225-V обеспечивает скорость соединения до 2,5 Гбит/с, а 10GbE-контроллер от Aquantia способен передавать гигабайты данных по сети на порядок быстрее, чем старый добрый Gigabit Ethernet. На плате имеется также комбинированный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth® 5.1.



Модель Apex начинает свой путь к завоеванию рекордов производительности. Она обладает оптимизированной для разгона шестислойной конструкцией печатной платы и такой же 16-фазной схемой питания, что и ROG Maximus XII Extreme. На силовых элементах установлен большой радиатор для надлежащего охлаждения критически важных для разгона компонентов. Чтобы обеспечить мощность, необходимую для разгона процессоров Intel Core 10-го поколения, в дополнение к стандартному 24-контактному разъему ATX на ROG Maximus XII Apex в верхнем левом углу имеется два восьмиконтактных разъема питания.

Благодаря специальной топологии разводки модулей памяти OptiMem III пользователи могут без труда добиться увеличения частоты работы оперативной памяти до 5000 МГц и выше. Им также доступен солидный набор настроек для разгона.

Для расширения возможностей охлаждения ROG Maximus XII Apex предлагает множество разъемов как для стандартных вентиляторов, так и для вентиляторов с поддержкой повышенной силы тока. Кроме того, на плате есть разъемы для подключения систем жидкостного охлаждения и датчиков для анализа температурных показателей. Точки для измерения напряжений расположены вдоль правого края устройства рядом с четырьмя DIP-переключателями для управления последовательностью загрузки стенда для разгона. В набор инструментов для оверклокеров входят также индикатор POST-кодов и пара кнопок Start и FlexPey, которые при желании можно переназначить.



Тем, кто ищет основу для сборки системы на базе чипсета Z490 с водяным охлаждением как можно большего количества компонентов, стоит обратить внимание на модель ROG Maximus XII Formula. Силовые элементы этой платы охлаждает водоблок CrossChill, разработанный в сотрудничестве с компанией EK Water Blocks. Гибридный радиатор CrossChill EK III позволяет снизить температурные показатели вплоть до 50°C по сравнению с радиатором стандартной конструкции с воздушным охлаждением.

Индикатор POST-кодов и вынесенные в правый верхний угол платы кнопки включения и сброса упрощают включение и тестирование пользовательской конфигурации. Два слота M.2 находятся под радиаторами на лицевой стороне платы, а еще один – с ее тыльной стороны, все они могут быть объединены в RAID-массив.

Модель ROG Maximus XII Formula оснащена также портами Ethernet с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, модулем Wi-Fi 6 и Bluetooth® 5.1, а также большим количеством USB-портов для подключения периферийных устройств. Владельцы устройства также могут воспользоваться средствами интеллектуального управления охлаждением и сетью AI Cooling и AI Networking с технологией GameFirst VI.



В своей новой итерации геймерская модель Hero так же, как и ее предшественники, предлагает баланс производительности и функциональности. Плата поддерживает установку высокоскоростных NVMe-накопителей в три слота M.2 с отдельными радиаторами. Эта плата оснащена сетевым портом стандарта 5G Ethernet, адаптером Intel Wi-Fi 6 и «гигабитным» Ethernet-портом. Технология AI Overclocking поможет подобрать оптимальные настройки тактовой частоты и напряжения для процессора в один щелчок мыши, а благодаря разводке слотов памяти OptiMem III обеспечивается разгон модулей памяти до частоты 4800 МГц.

Стильная RGB-подсветка контрастирует на черном цвете платы. Кроме того, пользователи могут подключать к плате адресуемые светодиодные ленты и создавать собственные визуальные эффекты с помощью функции Aura Sync.



Подсистема питания данных плат разработана с учетом разгона процессоров Intel Core 10-го поколения. Модель ROG Strix Z490-E Gaming предлагает 14+2 фаз, а Z490-F Gaming – 12+2 фаз питания. Радиатор, используемый для отвода теплоты от силовых элементов, соединен с тепловой трубкой, а для охлаждения чипсета Z490 применяется вспомогательный радиатор. В обоих устройствах для стабильного электропитания также используются разъемы питания ProCool II и шестислойная конструкция печатной платы.

ROG Strix Z490-E Gaming имеет в комплекте поставки дополнительный вентилятор, который можно закрепить в области радиатора системы питания. Четыре слота DIMM на обеих платах используют специальную топологию разводки, благодаря чему достигается рабочая частота модулей памяти в 4600 МГц и выше.

Благодаря новому Ethernet-контроллеру Intel I225-V, который используется в линейке ROG Strix, пропускная способность проводного соединения составляет 2,5 Гбит/с. Модель ROG Strix Z490-E Gaming также оснащается встроенным модулем Wi-Fi 6 и Bluetooth®, а ROG Strix-Z490-F Gaming позволяет подключить данный модуль к слоту M.2 с ключом E. Высокоскоростные NVMe-накопители могут быть установлены в любой из двух доступных слотов, и оба этих слота имеют радиаторы для обеспечения стабильной работы накопителей в любых условиях.

Заднюю панель плат украшает солидный набор портов USB, а внутренние разъемы ROG Strix Z490-E включают разъем для вывода порта USB 3.2 Gen 2 Type-C на переднюю панель. Если пользователю потребуется подключение к интерфейсу Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гбит/с, он может установить плату расширения ThunderboltEX 3-TR.

Компактная материнская плата форм-фактора Mini-ITX обладает восьмислойной конструкцией для обеспечения целостности сигнала и дополнительного рассеивания теплоты, а также оснащена 8+2-фазной системой питания с активным охлаждением для разгона в условиях небольшого корпуса.

Плата поддерживает высокоскоростные комплекты оперативной памяти. Небольшое расстояние от слотов памяти до процессора, присущее форм-фактору Mini-ITX, означает, что пользователи могут попробовать свои силы в разгоне совместимых модулей до частоты 4800 МГц и выше. Также, как и полноразмерные платы, на ROG Strix Z490-I Gaming может быть установлены два накопителя формата M.2. При этом оба накопителя имеют радиаторы, что очень важно, учитывая ограниченную силу воздушного потока в компактном корпусе. Несмотря на свои размеры, плата позволяет реализовать 13 портов USB, при этом на задней панели имеется четыре порта USB 3.2 Gen 2 (три Type-A и один Type-C).



Модель TUF Gaming Z490-Plus (доступна в вариантах с модулем Wi-Fi и без него) предлагает поддержку процессоров Intel Core 10-го поколения и все особенности линейки TUF.

Печатная плата имеет шестислойную конструкцию для эффективного рассеивания теплоты и обеспечения целостности сигнала, а схема питания построена по схеме с 12+2 фазами и использует микросхемы DrMOS. Конденсаторы TUF отличаются устойчивостью к высоким температурам, а дополнительные разъемы питания ProCool обладают надежными полнотелыми контактами. Два слота PCIe x16 расположены по центру платы, в одном из них используется усиленная металлической вставкой конструкция ASUS SafeSlot для надежной фиксации тяжелых видеокарт. Два слота M.2 предназначены для установки твердотельных NVMe-накопителей, один из них имеет большой радиатор, предотвращающий перегрев при высокой нагрузке.

На задней панели ввода-вывода имеются порты USB 3.2 Gen 2 в вариантах Type-A и Type-C, кроме того, плата оборудована разъем стандарта Gen 2 для передней корпусной панели. Если пользователю потребуется подключение к интерфейсу Thunderbolt 3, он может установить плату расширения ThunderboltEX 3-TR в специальный разъем на плате.

Порт Gigabit Ethernet (используется сетевой контроллер Intel) защищен от воздействия статического электричества схемой TUF LanGuard. Версия TUF Gaming Z490-Plus с поддержкой Wi-Fi комплектуется модулем Wi-Fi 6 и Bluetooth® 5.1. Встроенная аудиосистема Realtek S1200A поддерживает технологию виртуального пространственного звучания DTS. С помощью технологии Aura Sync можно встроенную и внешнюю подсветку.