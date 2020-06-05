GIGABYTE анонсирует материнскую плату Z490 AORUS ULTRA G2

5 июня 2020, 12:15

GIGABYTE TECHNOLOGY анонсирует материнскую плату Z490 AORUS ULTRA G2.

В ответ на запросы профессиональных киберспортсменов обеспечить надлежащую производительность платформы и комфортный температурный режим для подсистемы питания материнской платы, модель Z490 AORUS ULTRA G2 оснащена 12-фазным цифровым модулем питания (в составе высококачественных силовых компонентов и массива танталовых конденсаторов), которая демонстрирует высокий КПД, формирует необходимые для стабильного энергоснабжения процессора и других ключевых компонентов параметры, и не допускает задержек или падения производительности ЦП при изменении его состояния, обеспечивая тем самым оптимальные условия для продуктивной работы процессора 10-го поколения Intel Core i9-10900K.

Технология Daisy Chain на уровне топологии печатной платы, маршрутизация проводников DIMM-разъемов, экранирование и защита от помех обеспечивают стабильную работу подсистемы памяти и помогают в полном объеме раскрыть высокий разгонный потенциал модулей ОЗУ. Благодаря фирменной системе охлаждения ключевых компонентов, в составе радиаторов Direct-Touch II с тепловыми трубками, массива пластин Fins-Array II и термопрокладок Laird (паспортная теплопроводность 7,5 Вт/м·К), и практическим советам G2 Esports по ее оптимизации, мы предлагаем пользователям превосходно сбалансированный продукт, демонстрирующий высокую энергоэффективность и феноменальную производительность. Кроме того, в активе модели Z490 AORUS ULTRA G2 непременный атрибут современного ПК для киберспортсменов – аудиоподсистема, способная обеспечить достоверное воспроизведение аудиоконтента и безупречную трансляцию полезного сигнала, во время сетевых баталий средствами USB ЦАП ESSential. Материнская плата Z490 AORUS ULTRA G2 – это самая современная и оптимальная платформа для игрового ПК, адресованная энтузиастам, предпочитающим самостоятельно собирать персональный домашний компьютер!



Инженеры GIGABYTE поддерживают тесную связь и взаимодействие со всеми представителями G2 Esports. Всестороннее тестирование несколькими членами команды игровых ПК на базе прототипа модели ULTRA G2, а также многочисленные обсуждения конфигурации и внесенные корректировки, помогли создать материнскую плату Z490 AORUS ULTRA G2 при непосредственном участии команды профессиональных игроков с мировым именем! Абсолютно все бойцы-самураи G2 дали положительные отзывы о Z490 AORUS ULTRA G2, отметив невысокую температуру ключевых зон в рабочем режиме и великолепную стабильность платформы. Во многом, этого удалось добиться благодаря 12-фазной цифровой подсистеме питания, массиву танталовых полимерных конденсаторов, а также эксклюзивной системе охлаждения, представленной фирменными радиаторами VRM-зоны, стеком пластин Fins-Array и радиаторами охлаждения M.2-накопителей. В этом контексте представителей G2 Esports приятно удивила подсистема памяти материнской платы (новейшая технология маршрутизации проводников, экранирование и защита от помех), в составе которой модули ОЗУ DDR4 с XMP-профилем продемонстрировали стабильную работу на частоте 5000 МГц. Продуктивное функционирование платы в составе сетевой инфраструктуры обеспечивают высокоскоростной 2.5GbE LAN-контроллер и прогрессивный модуль Intel WiFi 6 802.11ax. А перспектива подключения к Z490 AORUS ULTRA G2 новых устройств средствами шинного интерфейса PCIe 4.0, несомненно, позволяет поставить материнскую плату в один ряд с флагманскими продуктами AORUS, такая модернизация дает возможность киберспортсменам и всем поклонникам компьютерных игр приобрести неоценимый опыт проектирования и эксплуатации высококачественной материнской платы, созданной настоящими профессионалами!



Необходимо отметить, что члены команды G2 Esports всегда уделяли самое пристальное внимание качеству звука. В этой связи, особые надежды в отношении новой продукции GIGABYTE возлагались на улучшенный звуковой тракт материнских плат AORUS, в частности, функционал разъемов на передней панели, и безотказную работу аудиоподсистемы во время многопользовательских сетевых баталий с виртуальными противниками – ключевые дисциплины для подавляющего большинства киберспортивных команд. Для команды, принимающей участие в соревнованиях, любой посторонний шум, влияющий на качество приема и распознавание команд, может легко привести к утрате синхронности в действии членов команды, что, в конечном счете, станет причиной фатальных ошибок. В этом контексте, материнская плата GIGABYTE AORUS ULTRA G2 поставляется вместе с внешним USD ЦАП ESSential (интерфейс подключения USB Type-C) на базе высококачественного HiFi-преобразователя ESS SABRE ES9280C PRO. Таким образом, представители G2 Esports могут не опасаться искажений или потери аудиосигнала, по причине несовершенства схемотехники корпуса системного блока. Все, что нужно сделать киберспортсмену – подключить свою гарнитуру к 3,5-мм аудиоразъему ESSential и оценить исключительное качество звучания на выходе USB ЦАП. Средствами высокоскоростного порта USB Type-C можно организовать подключение ЦАП ESSential к ноутбукам, мобильным телефонам на платформе Android, планшетам и другим устройствам, что лишний раз подчеркивает многофункциональность и полезность устройства. На начальном уровне обработка сигнала выполняется аудиокодеком Realtek ALC1220-VB, в составе звукового тракта задействованы также аудиоконденсаторы WIMA FKP2, которые обеспечивают качество звучания на уровне студийного оборудования. Подключив гарнитуру к USB ЦАП ESSential, или к аудиоразъему на задней панели ПК, в любом случае, профессиональный киберспортсмен команды G2 Esports получит на выходе сигнал, сопоставимый по уровню качества, характерному для студий звукозаписи.



Материнская плата GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA G2 спроектирована в рамках фирменной концепции GIGABYTE Ultra Durable и может предоставить в распоряжение пользователя массу полезных функций. В частности, интеллектуальные гибридные разъемы для подключения помп СВО и системных вентиляторов позволяют продлить срок службы отдельных компонентов и изделия в целом, гарантируя комфортный температурный режим для приоритетных зон. Мы рекомендуем игрокам эту модель в качестве платформы для испытаний уникальных функций AORUS. Материнские платы AORUS производства компании GIGABYTE – это безусловно лучший выбор для проектирования и сборки высокопроизводительных и конкурентоспособных игровых ПК.