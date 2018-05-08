AORUS анонсирует материнские платы Z370-серии

8 мая 2018, 13:45

GIGABYTE TECHNOLOGY анонсирует материнские платы AORUS Z370-серии для процессоров архитектуры Intel Core i7 + / i5 +, которые будут поставляться вместе с эксклюзивным модулем памяти Intel Optane емкостью 32 Гбайт.

Благодаря технологии Intel Rapid Storage новые материнские платы выгодно отличает повышенная скорость чтения/записи подсистемы хранения данных, что обеспечивает прирост производительности всей платформы, на фоне привлекательной цены.Материнские платы GIGABYTE со встроенным модулем памятью Intel Optane емкостью 32 Гбайт -- это четыре модели Z370 AORUS GAMING 7-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP и Z370 HD3-OP, которые в полном объеме поддерживают технологию Intel RST. Обладая всеми достоинствами технологий предыдущего поколения, новые модули Intel Optane Memory демонстрируют еще большую эффективность, обеспечивая прирост производительности на операциях чтения/записи применительно к жестким дискам в соответствии с требованиями предъявляемыми к SSD-накопителям. Спроектированные и изготовленные в рамках фирменной концепции Ultra Durable, платы GIGABYTE обеспечивают повышенную надежность системы на протяжении всего срока службы, что позволяет рассматривать эти изделия в качестве оптимального выбора руководствуясь критерием цена/производительность."Компания GIGABYTE досконально изучает опыт эксплуатации наших плат пользователями и стремится реализовать максимум производительности в продуктах, адресованных игровому сообществу", -- комментирует событие Джексон Cу (заместитель директора GIGABYTE, бизнес-подразделение Материнские платы). "Большинство игроков применяют SSD-накопители в основном для установки ОС, а жесткие диски большой емкости -- для хранения данных. Материнские платы GIGABYTE со интегрированным 32-Гбайт модулем Intel Optane Memory предоставляют возможность задействовать новейшую технологию Intel® RST для организации быстрого доступа к информации даже в том случае, если она храниться на типовых жестких дисках", -- добавил г-н Су.Ключевое преимущество материнских плат GIGABYTE с эксклюзивным интегрированным модулем памяти Intel Optane -- прирост скорости передачи данных применительно к жестким дискам большой емкости. При установке программного обеспечения пользователю просто нужно выбрать, работу какого именно SATA-диска нужно ускорить средствами интегрированного модуля памяти Intel Optane. При этом целостность данных на всех подключенных к системе дисках не подлежит изменению, что делает предложенный вариант организации дисковой подсистемы удобным, безопасным и экономичным а саму платформу более быстрой и гибкой.Материнские платы с интегрированным модулем памяти Intel Optane емкостью 32 Гбайт GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP, Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP и Z370 HD3-OP демонстрируют исключительно высокое быстродействие на фоне минимального времени отклика дисковой подсистемы и стабильной работы платформы в целом.