Colorful анонсировала материнскую плату iGame Z370 Vulcan X

4 октября 2017, 9:45

Компания Colorful «отметилась» анонсом своей новой материнской платы - iGame Z370 Vulcan X.



Среди особенностей новинки – поддержка процессоров Intel Core восьмого поколения Coffee Lake (LGA 1151).

В основе – набор логики Intel Z370. Отмечена поддержка оперативной памяти до 64 ГБ стандарта DDR4-3200; пользователь может вставить 4 модуля. Также имеется возможность подключения шести устройств хранения данных к портам SATA3.0. Отмечена и поддержка массивов RAID 0, 1, 5 и 10.



iGame Z370 Vulcan X укомплектована тремя слотами PCIe 3.0 x16.



«На борту» модели гигабитный контроллер Killer E2500. Еще есть многоканальный звуковой кодек Realtek ALC1150. Отдельно подчеркивается поддержка передовой памяти Intel Optane.



Интерфейсная панель представлена портами USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0, HDMI и DisplayPort и мн. др.



Точная дата релиза пока не обозначена, однако известно, что в продаже iGame Z370 Vulcan X появится с ценником в 200 евро.