Colorful iGame X299 Vulcan X – мощная материнская плата с интересным дизайном

18 июля 2017, 12:01

Компания Colorful представила на днях достаточно интересную материнскую плату - iGame X299 Vulcan X.



Новинка позиционируется в качестве решения для мощных настольных систем.

В основе – набор системной логики Intel X299. Согласно официальным данным, допускается установка процессоров Intel Skylake-X и Kaby Lake-X (LGA 2066).



Для модулей ОЗУ выделено 8 слотов.



Также известно о том, что эта плата укомплектована шестью портами SATA 3.0, а также гигабитными сетевыми контроллерами Realtek 8118AS и Intel I211AT. Также «на борту» 4 слота PCI-Express 3.0 x16 и пр.



Что касается планки с разъемами, на ней пользователь увидит гнезда для сетевых кабелей, порты USB 3.1 Type-A и Type-C, четыре интерфейса USB 3.0 и пр.



Стоимость новинки в рознице на данный момент не называется. Точной даты релиза пока также нет.