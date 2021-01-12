Colorful представила материнские платы на чипсетах Intel Z590 и B560

12 января 2021, 13:15

Компания Colorful расширила ассортимент своих материнских плат новыми моделями серий iGame Z590 Vulcan W и CVN B560M Gaming Frozen V20 в форм-факторах ATX и Micro-ATX.

Они предназначены для построения игровых систем на базе процессоров Intel Core 10-го (Comet Lake-S) и 11-го (Rocket Lake-S) поколений.



Разница между моделями материнских плат iGame Z590 Vulcan W и iGame Z590 Vulcan X заключается только в выборе цветового оформления. Первая использует белый текстолит, вторая — чёрный.



Обе модели предлагают одинаковый набор особенностей, включающий наличие двух интерфейсов PCIe 4.0 x16, трёх разъёмов M.2 для NVMe-накопителей (один работает с PCIe 4.0, два остальных — PCIe 3.0). Сетевые возможности платам обеспечивают 2,5-гигабитный сетевой интерфейс, а также поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6.



Обе материнские платы предлагают широкую поддержку ARGB-подсветки, управлять которой предлагается посредством фирменного приложения iGame Center.



Модели Colorful CVN B560M Gaming Frozen V20 также наделены широким набором возможностей, но представляют собой платы форм-фактора Micro-ATX. Они оснащены 12-фазными подсистемами питания VRM, предлагают поддержку интерфейса PCIe 4.0 для графических карт и NVMe-накопителей, оснащены усиленными разъёмами PCIE x16 и развёрнутыми на 90 градусов портами SATA III для более удобного подключения и прокладки кабелей.

Вместе с моделями материнских плат серии CVN Z590 и CVN B560 компания Colorful представила материнские платы серии BATTLE-AX на базе чипсетов Intel Z590 и B560 и H510. Новинки выполнены в форм-факторе Micro-ATX, предлагают пассивные системы охлаждения чипсетов и поддержку интерфейса PCIe 4.0. К сожалению, более подробно о них производитель пока не рассказывает.

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