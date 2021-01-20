Biostar показала новые материнские платы Z590 VALKYRIE

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и накопителей, сегодня анонсировала запуск передовой серии материнских плат Z590 VALKYRIE, созданных под новейшие процессоры Intel Rocket Lake-S 11-го поколения.
Материнские платы BIOSTAR VALKYRIE на чипсете Intel Z590 – это самое последнее поколение топовых материнских плат из представленных на рынке. На текущий момент предлагается две версии, Z590 VALKYRIE (ATX) и Z590I VALKYRIE (Mini-ITX). Обе модели имеют полное защитное покрытие, что отражает стремление BIOSTAR к производству флагманских материнских плат с идеальным соотношением формы, функциональности и впечатляющих качеств.
Новые элементы защиты, помимо эстетической функции, также выполняют функции пассивного охлаждения, а розовые и золотые элементы оформления придают «Валькирии» роскошный внешний вид, подчёркивают новизну изделия и технологическое совершенство. Столь полюбившиеся пользователям встроенные системы светодиодной подсветки LED ROCK ZONE и VIVID LED DJ собственной разработки BIOSTAR позволяют ещё эффектнее настроить внешний вид материнской платы.
Материнские платы Z590 VALKYRIE идеально подойдут тем, кто хочет опробовать самое лучшее и новое оборудование на своей игровой или рабочей станции благодаря таким компонентам, как PCIe 4.0, который работает вдвое быстрее PCIe 3.0 и поддерживает пропускную способность до 16 ГТ/с.
«Валькирия» поддерживает установку до 128 гигабайт памяти DDR4 на четырёх разъёмах DIMM с возможностью разгона до 5000+(OC) и готова справиться с абсолютно любыми задачами за счёт мощной 22-фазной системы питания от BIOSTAR и цифровой технологии ШИМ, что повышает общую эффективность системы и скорость прохождения сигнала. Твердотельные конденсаторы со сроком службы 20 тысяч часов придают системе дополнительный уровень надёжности и обеспечивают стабильную подачу электропитания при неснижаемой производительности.
Такие функции, как Dr.Mos, помогают пользователям настроить плавный разгон, а проприетарные разъемы Tough Power Connectors от BIOSTAR обеспечивают стабильность и надежность источника питания.
Кроме того, материнские платы VALKYRIE оснащены встроенными радиаторами и цельномедной задней пластиной, что повышает эффективность электропитания, снижает общую температуру на 29,1%, продлевает срок службы компонентов и повышает качество работы компьютера.
Материнские платы VALKYRIE поддерживают технологию PCIe M.2 4.0 со сниженными задержками и скоростью передачи данных до 64 Гб/с, что вдвое быстрее, чем PCIe M.2 3.0. Дополнительные функции, такие, как CPU OPT Header, A.I FAN и BIOS EZ Mode, дают пользователям возможность быстро и легко проводить диагностику системы и установку новых компонентов.
Две антенны Wi-Fi поддерживают работу с новым стандартом беспроводных сетей WiFi 6 и обеспечивают ускоренное подключение к Интернету, а порт LAN на чипсете Realtek RTL8125B даёт дополнительные возможности подключения, обеспечивает стабильность трафика и за счёт встроенной технологии BIOSTAR 2.5 Guard обладает защитой от скачков напряжения и других помех в электросети. Для подключения мониторов на материнских платах Z590 VALKYRIE имеется порт DP (DP1.4) с поддержкой изображения в формате 5K, что в сочетании с мощью новейших процессоров Intel 11-го поколения обеспечивает яркое, насыщенное, кристально чистое изображение.
На материнских платах Z590 VALKYRIE установлен высококачественный аудио-кодек ALC1220 с поддержкой многоканального вывода звука в формате 7.1, что идеально подходит для игр, фильмов и другого современного контента с объёмным звучанием. Старшая модель Z590 имеет 5 аудио-разъёмов, у младшей модели Z590I таких разъёмов три. Кроме того, у версии Z590 VALKYRIE имеется один разъём SPDIF_Out для вывода звука с дополнительным усилением.
Материнская плата Z590I VALKYRIE использует набор микросхем Realtek RTL8125B для подключения к локальной сети с одним портом с запатентованной технологией BIOSTAR 2.5 Guard для защиты системы от любых нежелательных электрических опасностей. Два порта антенны WiFi обеспечивают беспроводное подключение к Интернету с материнской платой с поддержкой WiFi 6, которая также доступна пользователям для расширения.
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