EVGA представила материнские платы Z590 DARK и Z590 FTW WIFI

Компания EVGA представила материнские платы EVGA Z590 DARK и EVGA Z590 FTW WIFI для новых процессоров Intel Core 11-го поколения.
Новинки направлены на компьютерных энтузиастов и просто тех, кто хотел бы собрать на базе новой платформы очень мощную игровую станцию.
Модель EVGA Z590 DARK использует 10-слойный текстолит и оснащена мощной 22-фазной подсистемой питания VRM. Производитель заявляет для новинки полноценную поддержку нового интерфейса PCIe 4.0, три высокоскоростных разъёма M.2 для накопителей NVMe, а также богатый набор внутренних и внешних интерфейсов, состоящий из десятка USB-разъёмов и восьми SATA.
Сетевые возможности плате обеспечивают два 2,5-гигабитных сетевых разъёма, а также поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Для обеспечения грамотной системы охлаждения помимо обычных разъёмов для подключения ARGB-вентиляторов предусмотрено наличие двух разъёмов для подключения необслуживаемых СЖО.
В основе модели EVGA Z590 FTW WIFI заявляется использование восьмислойного текстолита. Плата оснащена 17-фазной подсистемой питания процессора и предлагает поддержку оперативной памяти с частотой выше 4800 МГц. Новинка имеет поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, оснащена интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также множеством USB-разъёмов. Заявленная в EVGA Z590 FTW WIFI поддержка ARGB позволяет сделать свой игровой ПК более оригинальным с точки зрения оформления. Производитель также оснастил материнскую плату гигабитным сетевым модулем и 7.1-канальным звуковым кодеком.
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