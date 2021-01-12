EVGA представила материнские платы Z590 DARK и Z590 FTW WIFI

12 января 2021, 13:45

Компания EVGA представила материнские платы EVGA Z590 DARK и EVGA Z590 FTW WIFI для новых процессоров Intel Core 11-го поколения.

Новинки направлены на компьютерных энтузиастов и просто тех, кто хотел бы собрать на базе новой платформы очень мощную игровую станцию.

Модель EVGA Z590 DARK использует 10-слойный текстолит и оснащена мощной 22-фазной подсистемой питания VRM. Производитель заявляет для новинки полноценную поддержку нового интерфейса PCIe 4.0, три высокоскоростных разъёма M.2 для накопителей NVMe, а также богатый набор внутренних и внешних интерфейсов, состоящий из десятка USB-разъёмов и восьми SATA.



Сетевые возможности плате обеспечивают два 2,5-гигабитных сетевых разъёма, а также поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Для обеспечения грамотной системы охлаждения помимо обычных разъёмов для подключения ARGB-вентиляторов предусмотрено наличие двух разъёмов для подключения необслуживаемых СЖО.