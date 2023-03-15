Материнская плата MAG X670E TOMAHAWK WIFI для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии

15 марта 2023, 11:45

MSI объявляет о том, что материнские платы MSI с чипсетами X670 и B650 являются официально совместимыми с новыми процессорами AMD Ryzen 7000-й серии.



Чипы AMD Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D обладают термопакетом в 120Вт, а размер их кэша третьего уровня на 50% больше, чем у обычных чипов Ryzen 7000. Они насчитывают до 16 ядер, способных выполнять 32 вычислительных потока одновременно. Максимальная Boost-частота достигает 5,7ГГц.

Новейшая прошивка AGESA COMBO PI-1.0.0.5c обеспечит оптимизированную работу новых процессоров AMD Ryzen 7000 с кэшем 3D V-Cache. Впрочем, материнские платы MSI серий X670 и B650 являются совместимыми с этими чипами даже при использовании прошивки BIOS предыдущих версий.Специально к выходу процессоров AMD Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D компания MSI представляет дополнение к линейке своих материнских плат на базе платформы AMD – модель MAG X670E TOMAHAWK WIFI. Ее повышенную прочность и долговечность подчеркивает дизайн в стиле «милитари», она полностью совместима со всеми чипами AMD Ryzen 7000 серии.На MAG X670E TOMAHAWK WIFI реализована система питания Duet Rail, выполненная по схеме 14+2+1 на базе 80-амперных силовых модулей. Восьмислойная печатная плата формата 2oz способствует стабильной подаче тока процессору. За отвод тепла от компонентов отвечает высокоэффективная система охлаждения с большим радиатором. Она гарантирует безупречную работу материнской платы под любыми нагрузками.MAG X670E TOMAHAWK WIFI поддерживает память DDR5, причем в интерфейсе BIOS можно выбрать профили AMD EXPO для оптимизации ее работы. На плате имеется один слот PCIe 5.0 и четыре слота M.2 (первый работает в режиме PCIe 5.0, а остальные – в режиме PCIe 4.0; на первом слоте M.2 имеется двухсторонний радиатор Shield Frozr; также радиатором Shield Frozr снабжены второй и третий слоты M.2).Для быстрого обмена данными требуются не только скоростные накопители, но и передовые сетевые интерфейсы, вот почему MAG X670E TOMAHAWK WIFI оснащается проводным контроллером 2.5G Ethernet и беспроводным модулем Wi-Fi 6E. Также в наличии периферийный беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3. Таким образом, эта плата готова обеспечить высокую производительность в любых приложениях, в том числе игровых.