11 июня 2020, 11:15

Компания MSI, ведущий мировой бренд материнских плат, уделяет большое внимание платформе AMD AM4, свидетельством чему является выпуск новых продуктов с чипсетом B550.

MSI занимает лидирующую позицию на рынке материнских плат для платформы AM4 с выхода самых первых процессоров AMD Ryzen: этому поспособствовали культовые модели Tomahawk и Mortar, выполненные на базе чипсета B450. В этом году MSI предлагает полноценную линейку устройств на чипсете B550 – с поддержкой процессоров AMD Ryzen третьего поколения и шины PCIe Gen4. Оснащенные передовыми технологиями и эксклюзивными функциями MSI, новые материнские платы представлены в трех сериях: MPG, MAG и PRO.



Шина PCIe четвертого поколения удваивает скорость, которую предлагал предыдущий стандарт, что открывает новую эру в развитии периферийных устройств: видеокарт, накопителей, сетевых контроллеров и т.д. Она применяется во всех материнских платах MSI серии B550 для подключения слотов PCIe и M.2.



Инновационные инженерные решения, применяемые компанией MSI, такие как радиатор системы питания с термопрокладкой, чья теплопроводность составляет 7 Вт/(м·K), и печатная плата с увеличенным содержанием меди, способствуют улучшенному рассеиванию тепла. Хорошее охлаждение позволяет реализовать весь скоростной потенциал мощных процессоров Ryzen третьего поколения.



Все материнские платы MSI серии B550 поддерживают адресуемую полноцветную подсветку, подключаемую к разъему JRAINBOW. Каждый пользователь сможет украсить свой компьютер яркой иллюминацией, выбирая из миллионов цветовых оттенков и множества динамических визуальных эффектов.



На всех материнских платах MSI серии B550 имеется фронтальный интерфейс USB Type-C, который служит для подключения соответствующего разъема на компьютерном корпусе. Подобные корпуса присутствуют в ассортименте MSI и других производителей.



Кнопка Flash BIOS – удобная функция, которая максимально облегчает процесс обновления прошивки материнской платы и работает даже без установки процессора, видеокарты и модулей памяти. Также в новых платах MSI реализована оптимизированная функция Clear CMOS, которая позволяет легко и быстро вернуться к стандартным значениям параметров BIOS.



Серия MPG делает акцент на самовыражении посредством гибко настраиваемой подсветки. Такие материнские платы помогут собрать яркую компьютерную систему, которая будет среди лидеров не только по производительности, но и по внешнему виду.



Изящный дизайн материнской платы MPG B550 GAMING CARBON WIFI вдохновлен идеей скоростных суперкаров. На ней реализована мощная система питания по схеме 12+2+1 и эффективная система охлаждения (алюминиевый кожух, термопрокладка с теплопроводностью 7 Вт/(м·K), шестислойная печатная плата с увеличенным содержанием меди, два радиатора M.2 Shield Frozr). Для высокоскоростного подключения к проводной и беспроводной сети имеются адаптеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6, соответственно. Также у данной модели есть предустановленная интерфейсная панель, фронтальный интерфейс USB-C и кнопка Flash BIOS.



Эта компактная (mini-ITX) и оригинально выглядящая плата оснащается мощной системой питания (по схеме 8+2+1) и отличной системой охлаждения, включающей радиатор M.2 Shield Frozr с вентилятором на двойных шарикоподшипниках. Она поддерживает видеоинтерфейс HDMI новейшей версии 2.1, позволяющий передавать изображение с разрешением 4096x2160 пикселей с частотой кадров 60 Гц. Также на плате имеется фронтальный интерфейс USB-C для подключения к соответствующим компьютерным корпусам.



Продукты серии MAG нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. В нее входят модели MAG B550 TOMAHAWK, MAG B550M MORTAR WIFI/MAG B550M MORTAR и MAG B550M BAZOOKA.

