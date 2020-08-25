MSI представляет материнские платы на базе чипсета AMD A520

25 августа 2020, 11:45

Компания MSI, ведущий мировой производитель материнских плат, объявляет о выпуске моделей на базе чипсета AMD A520.

MSI остается лидером на рынке платформ AM4 с самого момента выхода на рынок процессоров Ryzen. Будучи наследником чипсета A320, A520 предлагает шину PCIe версии 3.0 вместо 2.0 и поддерживает 7-нанометровые процессоры Ryzen 3-го поколения и Ryzen 4000 G-серии.

В линейке продуктов MSI на базе A520 имеются разнообразные модели, ориентированные и на геймеров, и на профессионалов. Реализованные в них технологии DDR4 Boost и A-XMP позволяют использовать модули памяти на частоте до 4600 МГц. Стабильной работе новых устройств способствуют печатные платы с увеличенным содержанием меди.MAG A520M VECTOR WIFI – новейшая модель геймерской серии MAG. На ней реализовано эффективное охлаждение за счет радиатора увеличенного размера, а для раскрытия скоростного потенциала современных твердотельных накопителей без угрозы перегрева имеется интерфейс Turbo M.2 с радиатором M.2 Shield Frozr. Сетевые интерфейсы представлены беспроводным адаптером Wi-Fi AC 3168 и проводным контроллером стандарта Gigabit Ethernet. Видеовыходы DisplayPort и HDMI помогут воспользоваться графическим ядром, встроенным в центральный процессор.Линейка продуктов PRO серии включает в себя устройства, оптимизированные под профессиональную работу. Материнские платы MSI серии A520 PRO обладают интерфейсами Turbo M.2 Gen3 x4 и HDMI (с поддержкой 4K-дисплеев). Все три модели – A520M PRO, A520M-A PRO и A520M PRO-C DASH – выполнены в форм-факторе micro-ATX.Модель A520M PRO-C DASH ориентирована на корпоративные и коммерческие применения, о чем говорят ее интерфейсы (COM, LPT) и поддержка стандарта удаленного администрирования DASH.