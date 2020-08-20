20 августа 2020, 11:15

GIGABYTE анонсирует материнские платы на базе чипсета AMD A520, способные в полной мере раскрыть потенциал процессоров 3-поколения AMD Ryzen для настольных ПК и будущих ЦП семейства AMD Ryzen.

Материнские платы GIGABYTE A520 располагают широким набором функций, удовлетворяющих большинству требований, предъявляемых к домашним и офисным ПК. В активе материнских плат GIGABYTE A520-серии прогрессивный цифровой модуль питания ключевых компонентов платформы и высококачественная элементная база (фирменная концепция GIGABYTE Ultra Durable), которые гарантируют позитивные впечатления и обеспечивают продуктивную работу на ПК.



Материнские платы A520-серии производства компании GIGABYTE представлены семейством продуктов AORUS и UD (Ultra Durable) в различных вариантах исполнения – форм-факторы ATX, Micro ATX и набирающий популярность типоразмер mini ITX. Материнские платы GIGABYTE A520-серии оснащены VRM-модулем на базе цифрового PWM-контроллера, который гарантируют стабильное и качественное энергоснабжение ключевых компонентов. Специально разработанная для компактных систем миниатюрная материнская плата A520I AC оснащена цифровым VRM-модулем питания на базе силовых компонентов DrMOS (6 целевых фаз, до 55 А нагрузки на каждую фазу), который обеспечивает максимальную производительность и стабильную работу системы совместно с процессорами 3-поколения AMD Ryzen для настольных ПК, в том числе в режиме Overclocking .



Материнские платы GIGABYTE A520-серии выгодно отличает не только усовершенствованная подсистема питания, но и эффективная система охлаждения. Например, фирменный алюминиевый радиатор, охлаждающий компоненты зоны VRM материнской платы A520 AORUS ELITE, за счет множества прорезей эффективно рассеивает тепло, в том числе за счет конвекционных потоков, обеспечивая, таким образом, комфортный температурный режим и стабильную работу системы, как в штатном режиме, так и в режиме Overclocking.



Материнские платы GIGABYTE A520-серии обладают незаурядными характеристиками, располагают большинством востребованных интерфейсов для подключения к платформе внешних устройств и обеспечивают быструю интеграцию ПК в состав сетевой инфраструктуры средствами эксклюзивного игрового GbE LAN-контроллера. Кроме того, на моделях A520M DS3H AC и A520I AC установлен интегрированный WiFi-модуль 802.11ac, таким образом, пользователи получают максимальную свободу выбора и оптимальный вариант сетевого соединения в каждом конкретном случае – высокоскоростной проводной Ethernet-канал, либо беспроводное соединение. Материнская плата A520 AORUS ELITE оснащена портом интерфейса USB 3.2 Gen 2 (пропускная способность канала обмена данными до 10 Гбит/с). Предустановленный экран секции портов ввода-вывода позволяет сэкономить время, в случае самостоятельной сборки ПК. Распространенную, среди не имеющих опыта сборки пользователей, ошибку, касающуюся процедуры установки защитного I/O-экрана в корпус ПК, повторить попросту невозможно.



Материнские платы GIGABYTE A520-серии совместимы с технологией RGB Fusion и готовы к подключению программируемых и обычных светодиодных RGB-линеек, что позволяет организовать оригинальную подсветку изделия и синхронизировать ее с подсветкой других компонентов единой экосистемы. Средствами эксклюзивной технологией Q-Flash Plus пользователи могут легко обновить микрокод BIOS материнских плат GIGABYTE A520-серии, даже не устанавливая процессор, модули ОЗУ и дискретную графическую плату, а также, минуя процедуру загрузки ПК. Таким образом, удается решить проблему совместимости ЦП и материнской платы в каждом конкретном случае. Актуальная версия микрокода BIOS позволяет повысить производительность новых процессоров и устранить проблемы уязвимости, вызванные вредоносным кодом SMM Callout, как следствие, возрастает быстродействие платформы и обеспечивается ее безопасность.



Материнские платы GIGABYTE A520-серии – это отличный пример успешного применения целого ряда технологий (в частности, Ultra Durable, цифровой модуль питания и технология Smart Fan), связанных с энергоэффективностью и экономным потреблением электроэнергии, которые позволяют существенно продлить срок эксплуатации изделий. Материнские платы GIGABYTE A520 – это сплав фирменных функций и уникальных технологий, высоконадежная базовая платформа для проектирования и сборки идеального ПК.