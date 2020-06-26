Материнские платы GIGABYTE для платформы AMD оперируют новой версией AGESA

26 июня 2020, 12:15

GIGABYTE анонсирует обновление микрокода BIOS для материнских плат AMD платформы.

Новые версии BIOS позволят повысить производительность и стабильность платформы на базе процессоров 3-поколения AMD Ryzen XT-серии, а также улучшить совместимость материнских плат с ключевыми компонентами системы.



Компания AMD тесно сотрудничает с GIGABYTE и другими производителями материнских плат, регулярно предоставляя обновления для микрокода BIOS с целью достижения оптимальной производительности системы или решения проблем, выявленных изготовителями. Новое обновление в первую очередь касается систем на базе процессоров 3-поколения AMD Ryzen 9 3900XT, AMD Ryzen 7 3800XT и AMD Ryzen 5 3600XT. Компания AMD рекомендует использовать версию BIOS с протоколом AGESA ComboV2 1.0.0.2 для материнских плат на базе чипсетов AMD X570 и AMD B55, а версию BIOS с протоколом AGESA ComboV1 1.0.0.6 материнских плат на базе чипсетов AMD X470, AMD B450, AMD X370, AMD B350 и AMD A320.



Несмотря на то, что материнские платы GIGABYTE совместимы с процессорами AMD Ryzen 3-поколения XT-серии и без обновления микрокода BIOS, стремление предоставить в распоряжение клиентов качественные во всех отношениях продукты, побудило инженеров GIGABYTE инициировать тестирование нового микрокода сразу после его получения. По результатам обсуждения с AMD и внесения соответствующих изменений обновленный микрокод BIOS для материнских плат GIGABYTE становится доступен для загрузки с официального сайта GIGABYTE. Благодаря обновлению микрокод BIOS с протоколом AGESA ComboV2 1.0.0.2 и AGESA ComboV1 1.0.0.6 обеспечивает повышенную совместимость с оборудованием и стабильную работу платформы на базе процессоров AMD Ryzen XT 3-поколения, а также увеличение производительности и разгонного потенциала новейших процессоров AMD. Пользователи cмогут обновить микрокод BIOS материнских плат до актуальной версии несколькими способами, в частности, воспользовавшись утилитами GIGABYTE ＠BIOS или Q-Flash. Средствами фирменной технологии Q-Flash Plus пользователи могут обновить микрокод BIOS на материнских платах X570- и B550-серии даже не устанавливая в систему процессор, модули ОЗУ и дискретную графическую плату. По завершении процедуры обновления клиенты смогут по достоинству оценить функционал платформы с актуальной версией BIOS, которая в полной мере раскрывает все преимущества новых процессоров.



Актуальные версии микрокода BIOS для материнских плат GIGABYTE AMD X570- и B550-серии размещены на официальном сайте GIGABYTE и уже доступны для загрузки, версии BIOS для других материнских плат GIGABYTE платформы AMD будут загружены в ближайшее время. Воспользуйтесь ими, чтобы оптимизировать свои системы. Если Вам необходима актуальная версия микрокода BIOS для Вашего продукта, пожалуйста, следите за информацией, размещаемой на официальном сайте компании GIGABYTE.

