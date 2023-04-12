12 апреля 2023, 13:15

GIGABYTE TECHNOLOGY анонсирует линейку материнских плат AMD A620-серии с набором универсальных функций и оптимизированной производительностью применительно к подсистеме памяти DDR5.

Благодаря полноценной поддержке новейших процессоров AMD RyzenTM 7000-серии, материнские платы GIGABYTE семейства A620 позиционируются в качестве базовой и весьма конкурентоспособной основы для платформы AM5, которая предоставляет возможность проектировать всевозможные конфигурации по доступной цене на фоне весьма достойной производительности.Оригинальная схемотехника и продуманный дизайн GIGABYTE, а также возможность гибкой настройки параметров BIOS Setup плат A620-серии обеспечивают оптимальную производительность подсистемы памяти DDR5 EXPO/XMP, в частности, разгон модулей ОЗУ DDR5-6400, на практике подтверждая высокий потенциал и производительность платформы AMD AM5. Расширенный функционал материнских плат A620-серии наилучшим образом отвечает потребностям пользователей, а демократичная стоимость продуктов GIGABYTE может стать ключевым фактором для пользователей, планирующих в скором времени переход на новейшую платформу AMD AM5.Материнские платы GIGABYTE A620-серии оснащены оригинальным фиксатором PCIe® EZ-Latch, средствами которого существенно упрощается процедура инсталляции и демонтажа дискретной графической платы и минимизируется риск повреждения компонентов, размещенных на плате рядом с разъемами для PCIe-плат расширения. Благодаря эксклюзивной функции GIGABYTE Q-Flash Plus пользователи могут обновить микрокод BIOS с помощью утилит ＠BIOS и Q-Flash или воспользоваться фирменной функцией Q-Flash Plus, средствами которой можно выполнить указанную процедуру без необходимости устанавливать в систему процессор, модули ОЗУ и графическую плату (достаточно подключить к материнской плате только блок питания). Таким образом, программно-аппаратный комплекс в составе материнской платы A620-серии и пакета GIGABYTE Control Center обеспечивает платформе AMD AM5 надлежащую конкурентоспособность, наряду с востребованным функционалом и различными вариантами исполнения плат, в частности, в форм-факторе MicroATX и Mini-ITX.